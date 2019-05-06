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وزارة الدفاع الروسية: مصرع مدنى وإصابة اثنين فى قصف للمسلحين على حماة السورية

الإثنين، 06 مايو 2019 04:00 ص
وزارة الدفاع الروسية: مصرع مدنى وإصابة اثنين فى قصف للمسلحين على حماة السورية عناصر من الجيش الروسى فى سوريا
أ ش أ
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 أعلن المركز الروسي للمصالحة بين الأطراف السورية التابع لوزارة الدفاع الروسية أن مسلحيين شنوا هجوما على ريف مدينة "حماة" غربي سوريا، مما أسفر عن مقتل مدني وإصابة اثنين آخرين.

وذكر المركز الروسي، في بيان مساء اليوم الأحد، أن الهجوم أدى إلى تدمير منزلين أيضا، لافتا إلى أن الوضع يتصاعد في حلب، حيث حاول حوالي 250 مسلحا من الجيش السوري الحر و 4 مجموعات أخرى أمس السبت كسر خطوط دفاع القوات الحكومية.

وأوضح أنه تم صد هؤلاء المسلحيين وإعادتهم إلى مواقعهم وقتل 15 منهم.

 


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