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نقل 5 من عمال حادث تصادم العاشر من رمضان لمستشفى الأحرار

الإثنين، 06 مايو 2019 01:39 ص
نقل 5 من عمال حادث تصادم العاشر من رمضان لمستشفى الأحرار مستشفى الأحرار بالزقازيق
الشرقية- فتحية الديب
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قامت إدارة مستشفى بلبيس العام بمحافظة الشرقية، برئاسة الدكتور أبو الفتوح عياد، مدير عام المستشفى، منذ قليل بتحويل 5 من مصابى حادث العاشر من رمضان. إلى مستشفى الأحرار، وتم دخول 2 من المصابين للعمليات بقسم العظام، وباقى الحالات حالتها مستقرة.

تلقى اللواء جرير مصطفى، مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء محمد والي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بلاغا من مركز شرطة بلبيس، بوقوع حادث تصادم بمدخل مدينة العاشر من رمضان، أنتقل اللواء إيهاب لمعى، حكمدار الجنوب، والعقيد محمود مرسى، مأمور قسم ثانى العاشر من رمضان، والرائد محمد عبد الغفار، رئيس مباحث القسم، وقوة من القسم إلي موقع الحادث، ودفع مرفق الإسعاف بأكثر من 10 سيارات، وتبين من التحريات الأولية وقوع حادث تصادم بين سيارة نقل وأتوبيس 26 راكبا من عمال الشركة الكندية للكرتون، بمدخل مدينة العاشر من رمضان، وتم نقل المصابين إلى مستشفى بلبيس العام وأسفر الحادث عن مصرع 4 أشخاص وإصابة 20 ، تم تحويل 5 مصابين إلى مستشفى الأحرار ودخول 2 للعمليات بقسم العظام.

 

 

 

 
 
 

 

 


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