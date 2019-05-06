نقابة المرشدين السياحيين تنتخب هيئة مكتبها.. وناصر الشامى أمينا عاما

كتبت آية دعبس

اجتمع مجلس النقابة العامة للمرشدين السياحيين، بتشكيله الجديد، برئاسة حسن النحلة، النقيب العام، لانتخاب هيئة المكتب التنفيذى طبقا للمادة 52 من القانون 121 لسنة 1983، وفاز ياسر عبد الوهاب بمقعد وكيل المجلس، وحسن خطاب بأمانة الصندوق، وناصر الشامى سكرتير عام النقابة.

وناقش المجلس فى جلسته، السياسة العامة وأولوياته للمرحلة المقبلة، من خلال دراسة إنشاء مجلس استشاري للمرشدين يضم خبرات وكفاءات المرشدين السياحيين ليعاون مجلس النقابة فى كافة مهامه، ووافق المجلس على دراسة إنشاء مجلس استشارى لكل لغة من اللغات ليصبح حلقة الوصل الدائمة بين النقابة وجميع أبناء اللغة.

كما تم اسناد رئاسة اللجان المعاونة لأعضاء المجلس، فتولى رئاسة لجنتى القيد والقبول وفض المنازعات ياسر عبد الوهاب وكيل المجلس، ولجنة الاعانات والمعاشات حسن خطاب أمين الصندوق، ولجنة العلاقات العامة هدى راضى عضو المجلس، اللجنة الثقافية مايكل يحيى عضو المجلس، لجنة الرعاية الصحية زكريا كمال عضو المجلس، لجنتى التواصل مع النقابات الفرعية وتطوير المهنة محمد أبو حجر، لجنتى وتنمية الموارد الرحلات محمد المعداوى عضو المجلس، لجنة تكنولوجيا المعلومات ناصر الشامى، السكرتير العام.

وأكد المجلس أنه يرحب بالنقد البناء للصالح العام، وأنه على استعداد دائم لتلقى آى مقترحات وإطلاع أى عضو بالجميعة العمومية على أى معلومات أو مستندات داخل النقابة لتوضيح كافة الأمور أمام أعضاء النقابة، مشيرا إلى أنه سيكون على مسافة واحدة من كافة أعضاء الجمعية العمومية دون تمييز أو اقصاء أو محاباة لأحد، ولن يسمح بتجاوز آى عضو فى حق عضو أخر أو فى حق المهنة، ولافتا إلى أنه سيتخذ اجراءات قانونية رادعة تجاه أى تجاوز حماية لحقوق الجميع وحفاظا على الصالح والذوق العام.

ووجه الشكر لجميع أعضاء الجمعية العمومية على ثقتهم فى انتخاب مجلس النقابة الجديد للمرشدين السياحيين، ولأعضاء المجلس السابق، على رأسهم: أمير العتمة، نجوى جاد، وجيه جمال، شيرين أبو السعود، مصطفى صالح، لتحملهم الأمانة والمسئولية.