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نائب وزير الزراعة: لدينا خطة لتطوير جميع مجازر مصر خلال 3 سنوات

الإثنين، 06 مايو 2019 02:00 ص
نائب وزير الزراعة: لدينا خطة لتطوير جميع مجازر مصر خلال 3 سنوات نائب وزير الزراعة
القليوبية إبراهيم سالم
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قالت الدكتورة منى محرز، نائب وزير الزراعة، أن وزارة الزراعة لديها خطة لتطوير المجازر على مستوي الجمهورية وبدأتها منذ أكثر من عامين والآن يتم افتتاح عدد كبير من تلك المجازر بعد تطويرها وتزويدها بالمعدات الحديثة، لضمان سلامة اللحوم حفاظا علي صحة المواطنين، مشيرة إلى أنه يتم التعاون مع دول "هولاندا واستراليا" لتدريب الأطباء وتطوير المجازر لضمان أعلى جودة فى الإنتاج.

وأضافت "محرز" فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أنه تم وضع خطة متكاملة لتطوير جميع المجازر على مستوى الجمهورية من خلال 3 مراحل يتم تطبيقها خلال 3 سنوات، بالتعاون مع وزارة التنمية المحلية، مشيرة إلى أن المرحلة الأولى تضمنت المجازر الأكثر احتياجا لزيادة عدد الرؤوس، بشرط عدم تقاربها، وذلك لمنع عملية الذبح خارج السلخانة.

وتابعت "محرز"، منذ 10 سنوات توقفت بعض البلدان تصدير الرؤوس الحية لمصر، وذلك بسبب عملية الذبح وسوء حالة المجازر، وأما اليوم هناك دول تقدمت بطلبات لإعادة التصدير لمصر منها استراليا ونيوزيلاندا.

واستطردت، نائب وزير الزراعة أنه يتم الإشراف الكامل من الأطباء البيطرين علي أعمال الذبح ومطابقته للشريعة الإسلامية وتوفير نقاط أمنية داخل المجازر،  كما تقوم الوزارة أيضا بتشجيع المواطنين علي إقامة مشروعات صغيرة ومتوسطة كتربية الارانب والدواجن بالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة

 


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