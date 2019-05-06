مقتل وإصابة 43 مسلحا من طالبان فى غارات جوية على إقليم فرح الأفغانى

كابول (أ ش أ)

أعلن المتحدث باسم شرطة إقليم "فرح" الأفغانى محب الله محب مقتل أكثر من 18 مسلحا من حركة طالبان وإصابة 25 آخرين فى غارات جوية على الإقليم .

وقال محب - حسبما نقلت قناة (طلوع نيوز) الأفغانية اليوم الاثنين، إنه تم تدمير 50 مركزا على الأقل لتصنيع المخدرات تابع لطالبان خلال الغارات التى وقعت فى منطقة "باكوا" بالإقليم .

وفى سياق منفصل، أشارت تقارير إلى مقتل 20 جنديا بالجيش الأفغانى فى هجوم شنته طالبان بالإقليم ذاته، وأوضح عضو فى مجلس إقليم (فرح) عبد الصمد صالحى أن القتال قد وقع فى منطقة "جوليستان" بالإقليم.