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مقتل وإصابة 3 جنود ألبان خلال تدريبات عسكرية للناتو فى "لاتفيا"

الإثنين، 06 مايو 2019 06:46 م
مقتل وإصابة 3 جنود ألبان خلال تدريبات عسكرية للناتو فى "لاتفيا" قوات الناتو
أ ش أ
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أعلن رئيس الجيش الألبانى الجنرال بارديل كولكاكو اليوم الاثنين مقتل جندى ألبانى متأثرا بإصابته وإصابة جنديين آخرين إثر انفجار وقع أثناء إجراء تدريبات عسكرية في بعثة دول حلف شمال الأطلسى (ناتو) فى شرق أوروبا فى لاتفيا.
وذكرت شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية أن ظريف حساناج البالغ من العمر 32 عاما لقي حتفه متأثرا بجراحه إثر انفجار بعض الذخيرة في قاعدة "أدازي" التي اتخذها الناتو هذا العام مقرا لقواته بشمال أوروبا.
يذكر أن ألبانيا انضمت إلى الناتو في عام 2009، حيث ساهمت بنحو 214 جنديا من قواتها ضمن بعثات الناتو وحفظ السلام في لاتفيا ، وأفغانستان ، وبحر إيجة ، ومالي وجنوب السودان.


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