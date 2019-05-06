مقتل أمريكى فى حادثة الطائرة المنكوبة الروسية

وكالات الأنباء

أعلن الملحق الصحفي للسفارة الأمريكية في روسيا، اليوم الإثنين، أندريا كالان، عن مقتل مواطن أمريكي في حادثة الطائرة المنكوبة التابعة لشركة "آيرفلوت" الروسية فى العاصمة الروسية موسكو، حسبما ذكرت شبكة سبوتنيك الروسية.

وقال كالان "نعرب عن خالص تعازينا لعائلات وأصدقاء القتلى في تحطم الطائرة "SU 1492". يمكننا أن نؤكد أن هناك مواطنًا أمريكيًا واحدًا من بين القتلى. نحن نقدم كل المساعدة القنصلية اللازمة لعائلته".

وأضاف "نحن على اتصال بالسلطات الروسية أثناء التحقيق".

هذا وأعلنت لجنة التحقيقات الفدرالية الروسية، مقتل 41 شخصا ونجاة 37 شخصا من ركاب الطائرة الـ 78 شخصا، بينهم 4 من أفراد الطاقم الخمسة، بحادث اندلاع الحريق بالطائرة خلال تنفيذها عملية هبوط اضطراري في مطار شيريميتيفو، عقب انطلاقها في رحلة من العاصمة موسكو إلى مدينة مورمانسك.

ومن جانبه وجه الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أمس الأحد، الجهات المختصة بإجراء تحقيق شامل لكشف أسباب وملابسات الحادث كما أعطى توجيهاته بتقديم "المساعدة الفورية إلى كل من يحتجاها، معربا عن خالص تعازيه لعائلات الضحايا وأقاربهم. المحتاجين إليها".