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مفتى الجمهورية يهنئ الرئيس السيسى والأمتين العربية والإسلامية بمناسبة شهر رمضان

الإثنين، 06 مايو 2019 01:17 م
مفتى الجمهورية يهنئ الرئيس السيسى والأمتين العربية والإسلامية بمناسبة شهر رمضان الدكتور شوقى علام مفتى الجمهورية
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هنأ فضيلة الدكتور شوقى علام – مفتى الجمهورية، الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية والشعب المصرى والأمة العربية والإسلامية بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.

ودعا فضيلة المفتى المسلمين جميعًا فى مشارق الأرض ومغاربها إلى اغتنام أيام هذا الشهر الفضيل فى إصلاح النفس والسلوك، والعمل والبناء، وأن يخلصوا النية لله فى كافة أعمالهم وطاعتهم عملًا بقول الله تعالى: (قل إن صلاتى ونسكى ومحياى ومماتى لله رب العالمين لا شريك له).

وتوجه مفتى الجمهورية بخالص الدعاء إلى الله عز وجل أن يجعل هذا الشكر الكريم شهر خير وبركة وأمان وسلام على الأمتين العربية والإسلامية والناس جميعًا.


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