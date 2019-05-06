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الإثنين، 06 مايو 2019 04:13 م
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مصرع 3 أشخاص فى انفجار مصنع كيميائى فى روسيا

الإثنين، 06 مايو 2019 02:39 م
مصرع 3 أشخاص فى انفجار مصنع كيميائى فى روسيا انفجار - أرشيفية
أ ش أ
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 لقى ثلاثة أشخاص مصرعهم اليوم الثلاثاء خلال القيام بأعمال صيانة فى ورشة لتصنيع غاز الأمونيا بمصنع "أورالخيم" الكيميائى بمدينة بيريزنيكى فى إقليم بيرم الروسي. 

 


وأكد المكتب الإعلامى بوزارة الطوارئ الروسية لوكالة أنباء "سبوتنيك" وقوع الحادث، كما ذكرت لجنة التحقيق الروسية أنه تم فتح تحقيق للوقوف على ملابسات الحادث وفق مواد القانون الجنائى المتعلقة بانتهاك متطلبات السلامة الصناعية لمرافق الإنتاج الخطرة، ويواجه المذنبون عقوبة تصل إلى سبع سنوات سجن.

 


وأشارت لجنة التحقيق إلى أنه تم نقل عامل مصاب إلى المستشفى حيث تم تقديم الرعاية الطبية له، ويجرى المحققون حاليا فحصا لموقع الحادث، ويستجوبون الشهود، ويشاهدون أشرطة فيديو كاميرات المراقبة؛ لإجراء مزيد من التحقيقات، وتعيين الفحص القضائى اللازم.

 


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