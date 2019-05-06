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محافظ كفر الشيخ: الإعلان عن إجراء حركة شاملة لجميع نواب المدن قريبًا

الإثنين، 06 مايو 2019 04:37 م
محافظ كفر الشيخ: الإعلان عن إجراء حركة شاملة لجميع نواب المدن قريبًا الدكتور إسماعيل عبدالحميد طه محافظ كفرالشيخ
كفر الشيخ – محمد سليمان
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أعلن الدكتور إسماعيل عبدالحميد طه، محافظ كفرالشيخ، اليوم الاثنين، عن إجراء حركة شاملة لجميع نواب المدن على مستوى المحافظة طبقاً للقانون وللصالح العام خلال الأيام القليلة القادمة، إذ تهدف إلى رفع مستوى الخدمات والمرافق المقدمة للمواطنين، وذلك بحضور اللواء محمد بنداري، السكرتير العام للمحافظة، واللواء عصام رصاص، رئيس مركز ومدينة مطوبس، واللواء شعبان مبروك، رئيس مركز ومدينة بيلا.

 

وقال محافظ كفر الشيخ، إن هذا يأتي في إطار تطوير منظومة العمل وتحسين مستوى الأداء ‏لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين من أعمال النظافة والتجميل ورفع الإشغالات وإزالة ‏التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة ومتابعة المشروعات التنموية ‏والخدمية المنفذة بنطاق كل مركز ومدينة لسرعة دخولها الخدمة لتعود بالنفع والفائدة ‏على المواطنين.

 

وعلى جانب آخر ناقش محافظ كفر الشيخ مع اللواء عصام رصاص، رئيس مركز ومدينة مطوبس، حركة رؤساء القري الصادرة مؤخراً وما أثير حولها من جدل، والتأكد من أنها أفضل حركة تم تنفيذها ولا يمكن تبديل ما تم إعلانه، وكانت الكفاءة والتفاني في العمل أهم معايير الاختيار طبقاً للقانون وللصالح العام، إذ تهدف إلى رفع مستوى الخدمات والمرافق المقدمة للمواطنين، مؤكداً أن كل ما قيل عن الحركة في مركز ومدينة مطوبس غير حقيقي وتم معرفة أسبابه وسيتم مجازاة من روج هذه الشائعات.

 

وتضمنت حركة تغييرات رؤساء القرى بمركز ومدينة مطوبس 5 قري وهم " قدري حسن محمد ناصر، رئيساً لقرية الجزيرة الخضراء، سامح أبو السعود سحلول، رئيسا لقرية بنى بكار، آيات محمد محمد فتح الباب، رئيساً لقرية البصراط، عمر عبد الفتاح عبد السميع الزعيقى، رئيساً لقرية منية المرشد، شرف الدين سعد مسعد حمام، رئيساً لقرية برمبال ".

 

 

 


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