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الإثنين، 06 مايو 2019 03:27 م
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محافظ المنوفية يشهد القرعة العلنية لحج الجمعيات الأهلية

الإثنين، 06 مايو 2019 01:54 م
محافظ المنوفية يشهد القرعة العلنية لحج الجمعيات الأهلية محافظ المنوفية يتفقد الديوان العام لتهنئة العاملين بشهر رمضان
المنوفية _ فريق المحافظات
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شهد اللواء سعيد عباس محافظ المنوفية، القرعة العلنية لاختيار 13 فرصة حج للحالات الانسانية الملحة، والاستثنائية لحجاج الجمعيات الأهلية لعام1440هـ - 2019 م، وذلك بحضور أمانى النادرى مدير مديرية التضامن الاجتماعى، حيث تم اختيار 6 حالات لها ظروف استثنائية خاصة، بعد دراسة الطلبات الواردة وظروف كل منها، وتم الاختيار العشوائى للفائزين، وهم 7 حالات انسانية و3 حالات احتياطى دون أى تدخل، وذلك لتوفير فرص متساوية لكل المتقدمين بنزاهة وشفافية.
وأعرب الفائزين عن سعادتهم البالغة بفوزهم لاداء فريضة الحج .
 
وقدم محافظ المنوفية، التهنئة للفائزين، مؤكدا على توفير كافة سبل الدعم والرعاية للتمتع بأداء مناسك الحج، وكذلك التواصل المستمر لحين عودتهم إلى أرض الوطن سالمين.
 
وعلى صعيد آخر، تفقد محافظ المنوفية، يرافقه الدكتور أيمن مختار سكرتير عام المحافظة، الإدارات المختلفة بالديوان العام، لتقديم التهنئة بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك لجميع العاملين، والتأكد من انضباط سير العمل.
 
محافظ المنوفية يتفقد الديوان العام لتهنئة العاملين بشهر رمضان (1)
محافظ المنوفية يتفقد الديوان العام لتهنئة العاملين بشهر رمضان (1)

محافظ المنوفية يتفقد الديوان العام لتهنئة العاملين بشهر رمضان (3)
محافظ المنوفية يتفقد الديوان العام لتهنئة العاملين بشهر رمضان (3)

محافظ المنوفية يتفقد الديوان العام لتهنئة العاملين بشهر رمضان (4)
محافظ المنوفية يتفقد الديوان العام لتهنئة العاملين بشهر رمضان (4)

محافظ المنوفية يشهد قرعة حج الجمعيات الاهلية للحالات الانسانية (1)
محافظ المنوفية يشهد قرعة حج الجمعيات الاهلية للحالات الانسانية (1)

محافظ المنوفية يشهد قرعة حج الجمعيات الاهلية للحالات الانسانية (2)
محافظ المنوفية يشهد قرعة حج الجمعيات الاهلية للحالات الانسانية (2)

محافظ المنوفية يشهد قرعة حج الجمعيات الاهلية للحالات الانسانية (3)
محافظ المنوفية يشهد قرعة حج الجمعيات الاهلية للحالات الانسانية (3)

محافظ المنوفية يشهد قرعة حج الجمعيات الاهلية للحالات الانسانية (4)
محافظ المنوفية يشهد قرعة حج الجمعيات الاهلية للحالات الانسانية (4)

 


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