محافظ القليوبية يتابع استلام القمح..ويؤكد: تم توريد 34635 طن

القليوبية إبراهيم سالم

عقد الدكتور علاء عبد الحليم مرزوق محافظ القليوبية، اجتماع لمتابعة استلام القمح من المزارعين والتجار والتأكد من تمام الإجراءات المتبعة لتوريد القمح بالمواصفات القياسية المتفق عليها.

جاء الاجتماع، بحضور كل من الدكتور عواد أحمد على السكرتير العام، وحمدي سلامة رئيس مدينة بنها، وطلال ربيع نائب رئيس مدينة الخانكة، وعربى أحمد وكيل وزارة التموين، ومسئولى الصوامع بالقليوبية، ومحمد فوزى مدير المكتب الفني، وذلك للتأكيد على جميع النقاط الهامة وآليات استلام الأقماح للعام الحالي والذى يستمر على مدى ثلاثة أشهر.

ومن جانبه أعطى محافظ القليوبية، تعليمات مشددة بضرورة التسهيل على المزارعين والتجار وتنظيم عملية تسليم الأقماح بطريقة منتظمة وسريعة، للتخفيف من عبء المزارعين وعدم انتظارهم كثيرا أمام الشون، كما وجه أيضا بتوا4جد خدمة أمنية ومرورية بجميع الشون لتنظيم حركة السيارات أثناء دخولها وخروجها من نقاط الفرز.

وأصدر المحافظ، توجيهاته بإصدار تقارير يومية عن الكميات الموردة وتذليل أية صعوبات تحدث أثناء عمليات التوريد، على أن تقوم جميع الأجهزة التنفيذية بسرعة الاستلام من المواطنين، وعدم تأخيرهم أثناء تنفيذ عملية التسليم وسرعة سداد المبالغ المستحقة وعدم تأخيرها، مشيرا إلى أن المحافظة استملت 34 الف و635 طن حتي الآن.