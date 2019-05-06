محافظ الشرقية: الفعاليات الدينية فى رمضان فرصة لنشر مبادىء الدين الصحيح

الشرقية - إيمان مهنى

أعلنت مديرية الثقافة بالشرقية، عن تنظيم حفلات خلال شهر رمضان، فى بيوت و قصور الثقافة المنتشرة بالمحافظة .

وأوضح أحمد سامى خاطر مدير فرع الثقافة بالشرقية، أن إحتفالات الليالى الرمضانية المقامة خلال الشهر الكريم، تشمل تقديم عروض فنية لفرق الفنون الشعبية والموسيقى العربية، مشيراً إلى تنفيذ أنشطة متنوعة ما بين العروض الفنية والأمسيات الأدبية والمسابقات الثقافية والفنية، والمعارض التشكيلية والورش الفنية للأطفال، والعروض المسرحية، والإبتهالات الدينية وتكريم رموز و شخصيات عامة، لافتاً إلى أن جميع الأنشطة المنفذة متنوعة، وتتناسب مع مختلف الفئات العمرية من أبناء المحافظة.

من جانبه، أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، ضرورة الإهتمام بإقامة الأنشطة الدينية والثقافية والفنية المختلفة، خلال شهر رمضان المبارك، بمختلف المراكز الثقافية، مشيراً إلى ضرورة الإستعانة بعلماء الأزهر والأوقاف فى إقامة الندوات والمحاضرات الدينية، لنشر مبادىء الدين الصحيح ومواجهة التطرف الفكرى والدينى، وإقامة حفلات الإنشاد والإبتهالات الدينية لإحياء تلك الليالى الرمضانية.

أوضح المحافظ، أن إحياء الليالى الرمضانية ببيوت الثقافة، بنطاق المحافظة تهدف الى الإرتقاء بالذوق الفنى والثقافى للمواطن، ومواجهة التطرف الفكرى والدينى والعودة إلى التراث الفنى الأصيلن من خلال عقد لقاءات أدبية وفكرية مع كبار الأدباء والمفكرين، للارتقاء بالمستوى الفكرى والثقافى للمواطنين.