محافظ الإسكندرية: رفع درجة الاستعداد القصوى وتكثيف أعمال النظافة فى رمضان

الإسكندرية جاكلين منير

أكد الدكتور عبد العزيز قنصوه محافظ الاسكندرية، على رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع أجهزة المحافظة التنفيذية لاستقبال شهر رمضان الكريم، مشيراً إلى أنه تم التكليف بتشديد الرقابة على الأسوق والتأكد من توفير السلع التموينية بكافة أنواعها والخبز وأنابيب البوتاجاز والوقود مع متابعة أسعار السلع الأساسية الاستهلاكية، بالإضافة إلى المتابعة المستمرة من توافر جميع الخدمات الأخرى وبصورة جيدة لأهالى وزوار الإسكندرية.

وشدد قنصوه، خلال الاجتماع الدورى الذى عقده المحافظ اليوم لمتابعة ما تم من أعمال لرفع كفاءة منظومة النظافة، على تكثيف أعمال النظافة بأحياء المحافظاة خلال شهر رمضان، مكلفا رؤساء الأحياء وإدارة الرصد البيئى بالمحافظة بالمتابعة المستمرة لأعمال شركة نهضة مصر، وتكثيف دوريات المراقبة بالشوارع والمحاسبة الفورية لأى تقصير فى أعمال النظافة. جاء ذلك ، بحضور اللواء حمدى الحشاش، السكرتير العام المساعد بالمحافظة.

ووجه محافظ الإسكندرية بالتنسيق مع الجهات المعنية لشن حملات مكثفة لمداهمة أماكن تجمع الفريزة والنباشين مؤكدا على ضرورة وضع آلية محكمة للقضاء على تلك الظاهرة نظرا لما تمثله من عقبة أمام منظومة النظافة من تشويه للشكل الحضارى والجمالى، مؤكداً على العمل المتواصل لتطوير ورفع مستوى منظومة النظافة بالإسكندرية لتقديم أفضل خدمة للمواطنين.

واستفسر المحافظ عما تم من أعمال لرفع كفاءة منظومة النظافة، مشددا على رؤساء الأحياء بضرورة وضع تقرير مفصل بجميع الملاحظات التى تتم لديهم فى أعمال الرصد والمتابعة لمنظومة النظافة، لسرعة تلافيها ومحاسبة المقصرين فى ذلك حال تكرار تلك الملاحظات.

من جانبهم؛ استعرض رؤساء الأحياء خطة النظافة ومستوى الأعمال التى تمت بنطاق كل حى خلال الفترة من ١٤ إبريل وحتى ٤ مايو الجاري، وقدم مسئولى المتابعة والرصد البيئى بالمحافظة تقريرا بما تم متابعته ورصده بجميع الأحياء والحملات التى شنت وما تم بها من إنذارات وتحرير محاضر وفرض غرامات. كما استعرض مسئولى شركة نهضة مصر ما قامت به الشركة بالتنسيق مع الأحياء المختلفة.

من ناحيه أخرى، كرم الدكتور عبد العزيز قنصوه، محافظ الإسكندرية بمكتبه الطالب كريم محمد أحمد إبراهيم أحد أصغر الروائين في مصر صاحب رواية "عوالم مفقودة" وهي رواية فلسفية عن قدرة العقل البشري، والتي شارك بها في معرض القاهرة الدولى للكتاب، ومعرض بورسعيد للكتاب، ومعرض الإسكندرية الدولي للكتاب.

وخلال تكريمه؛ أعرب المحافظ عن إعتزاز الإسكندرية بتمثيل الطالب كريم لها في معرض القاهرة الدولى للكتاب وغيرها من المعارض الدولية. وأكد حرص المحافظة علي تشجيع الموهبين والمتميزين من أبنائها وتقديم كامل الدعم لهم لكي يستطيعوا تحقيق أهدافهم وأحلامهم، لافتا إلي ضرورة الإهتمام بالنشء وتبني مواهبهم فهم بمثابة أجيال المستقبل.

وأهدي المحافظ الطالب كريم محمد شهادة تقدير وجائزة مالية تقديرا وتشجيعا له علي مواصلة النجاح والتقدم. ووجه بضرورة السعي في تشجيع زملائه علي الإشتراك في المسابقات الإيجابية الهادفة. كما أكد علي دور الأسرة في توجيه أبنائهم وغرز القيم الإيجابية فيهم ليكون نواة تقدم وإزدهار لمصرنا.

يذكر أن كريم محمد طالب بالصف الثالث الإعدادي بإدارة العجمي التعليمية، استطاع خلال دراسته تنمية موهبته من خلال القراءة الدائمة للكثير من الكتاب والمؤلفين، واجتاز مرحلة متقدمة في أولي كتابته روايته "عوالم مفقودة "، والتي بدأ في كتابتها من خلال تأثره بالفلسفة وعلم النفس.