لصوص أبو النمرس:رصدنا تحركات الجواهرجى وخطفنا الحقيبة وأطلقنا النار لتخويفه

كتب أحمد الجعفرى

اعترف المتهمون بسرقة حقيبة تحتوى على مشغولات ذهبية من جواهرجى بمنطقة أبو النمرس بالاتهامات المسندة إليهم، وقالوا أنهم رصدوا المجنى عليه قبل تنفيذ العملية بعدة أيام ووزعوا الأدوار فيما بينهم، بحيث يقوم أحد أفراد العصابة الأربعة بتأمين الطريق، فيما قام المتهمين الثلاثة الأخرين باستقلال دراجة بخارية وتتبعوا الضحية.

وقال المتهمين فى التحقيقات التى أجرتها النيابة العامة بجنوب الجيزة، أنهم يعلمون أن الجواهرجى يعود إلى منزله كل مساء بحقيبة المشغولات الذهبية وانهم خططوا للاستيلاء عليها، ويوم التنفيذ رصدوا الضحية واقتربوا منه وخطف احدهم الحقيبة من يده، وأطلق أخر النيران لتخويفه حتى لا يتتبعهم.

وأدلى المتهمين بمكان اخفائهم المسروقات، وتمكنت أجهزة الأمن من ضبط جزءً منها ومبلغ مالى، فضلًا عن السلاح النارى المضبوط بحوزة المتهمين، وقررت النيابة العامة إرساله للمعمل الجنائى لفحصه وكتابة تقرير وافً عنه، وتسليمه للنيابة؛ لاستكمال التحقيقات.

تلقى مركز شرطة أبو النمرس بلاغا من جواهرجى أفاد فيه أنه أثناء عودته من المحل الخاص به، حاملا حقيبة تحتوى على مشغولات ذهبية فى طريق عودته إلى مسكنه، فوجئ بـ 3 أشخاص يستقلون دراجة بخارية يخطفون الحقيبة، ثم أطلق أحدهم عيار نارى فى الهواء وفروا هاربين.

وبإجراء التحريات تبين للعقيد أحمد نجم مفتش مباحث جنوب الجيزة، أن 4 متهمين وراء ارتكاب الواقعة، 3 منهم كانوا يستقلون الدراجة البخارية وخطفوا الحقيبة من المجنى عليه، بينما تمثل دور المتهم الرابع فى مراقبة الطريق خلال تنفيذهم الجريمة.

وبإعداد عدة أكمنة تمكن الرائد هانى عماد الدين من ضبط المتهمين، وبحوزتهم جزءا من المشغولات الذهبية المسروقة، بالإضافة إلى مبلغ مالى حصيلة بيع جانب من المسروقات، بالإضافة إلى السلاح النارى المستخدم فى إطلاق الرصاص، ودراجة بخارية، وتحرر محضر بالواقعة، وتم إحالة المتهمين إلى النيابة للتحقيق.