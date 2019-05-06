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لافروف : سنواصل إرسال المساعدات الإنسانية إلى فنزويلا عبر القنوات الأممية

الإثنين، 06 مايو 2019 04:00 ص
لافروف : سنواصل إرسال المساعدات الإنسانية إلى فنزويلا عبر القنوات الأممية لافروف
أ ش أ
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 قال وزير الخارجية الروسى سيرجى لافروف إن بلاده ستواصل إرسال المساعدات الإنسانية إلى فنزويلا عبر القنوات الأممية، مشددا على رفض بلاده لتسييس المساعدات الإنسانية.

وأضاف لافروف، خلال لقاء مع نظيره الفنزويلى خورخى أريسا فى موسكو اليوم الأحد، "أن روسيا ستوفر مساعدات إنسانية وأشكال أخرى من الدعم لفنزويلا لمساعدتها على تجاوز أزمتها الاقتصادية والاجتماعية الحادة، وستواصل تقديم هذا الدعم عبر القنوات الأممية والطرق، التى تقبلها الحكومة الفنزويلية".

وأكد وزير الخارجية الروسى ضرورة عدم تسييس المساعدات الإنسانية أو استخدامها كذريعة لكسر سيادة فنزويلا، مشيرا إلى أنه بحث مع نظيره الفنزويلى التعاون الثنائى بين البلدين، وأنه تم الاتفاق على استمرار العمل لتطوير هذا التعاون.

وشدد لافروف على أن بلاده مستعدة للاستمرار فى المساهمة البناءة للتسوية السلمية لأزمة فنزويلا، ومستعدة أيضا للانضمام إلى الجهود والوساطات الإقليمية.

وأكد لافروف وأريسا، خلال اللقاء، أن "استخدام القوة فى حل أزمة فنزويلا دون موافقة الأمم المتحدة سيؤدى إلى كارثة".

 


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لافروف

روسيا

فنزويلا

خورخى أريسا

موسكو

المساعدات الإنسانية




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