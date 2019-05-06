ضبط 6 تشكيلات عصابية للاتجار بالسلاح والمخدرات بشبرا الخيمة وطوخ وبنها

القليوبية نيفين طه

ضبطت أجهزة الأمن بالقليوبية، 6 تشكيلات عصابية للاتجار فى الحشيش والهيروين والبانجو والفودو والمواد الكحولية.

وأسفرت الحملات، التى جاءت بالتنسيق مع ضباط مكتب مكافحة المخدرات، استهدفت مدن شبرا الخيمة وبنها والخصوص وطوخ والعبور والخانكة، عن ضبط أربع قطع سلاح نارى، و16، 5 كيلو مخدرات، وألف زجاجة مواد كحولية، وأحيل جميع المتهمين للنيابات المختصة لتولى التحقيق.

وقضت تعليمات اللواء رضا طبلية مدير الأمن، للواء هشام سليم مدير مباحث القليوبية، بشن حملات مكبرة على مدن القليوبية، لضبط الخارجين على القانون وحائزى المخدرات والسلاح، فقامت حملة مكبرة قادها العميد يحيى راضى رئيس مباحث المديرية، والعقيد محمد عامر رئيس مكتب مكافحة المخدرات، واستهدفت الحملات مدن شبرا الخيمة وبنها والخصوص وطوخ والعبور والخانكة، وأسفرت عن ضبط 6 تشكيلات عصابية تضم أكبر تجار المخدرات فى القليوبية.

ففى شبرا الخيمة أسفرت الحملات عن ضبط عاطلين فى منطقة مسطرد دائرة قسم ثانى، وهما " ش. م " 50 سنة، سبق اتهامه فى 13 قضية مخدرات وسرقات وسلاح، و" م. ز"، 32 سنة، أثناء استقلالهما دراجة نارية، وبحوزتهما 250 جرام حشيش و100 جرام هيروين وفرد خرطوش.

كما جرى ضبط المدعو "ب. ع. ع"، 24 سنة، عاطل و"ع. س"، 48 سنة، و"ت. ي"، 35 سنة، والسابق اتهامه فى 4 قضايا سلاح وبحوزتهم نصف كيلو حشيش و300 قرص مخدر و1000 زجاجة مشروبات كحولية وسلاح أبيض مطواة ومبلغ مالى.

وتمكن المقدم أحمد عصر رئيس مباحث قسم أول شبرا الخيمة من ضبط "ا. م. ع"، 29 سنة، و"أ.ع. ا"، 27 سنة، و"س. ح. س"، 35 سنة، 150 جرام فودو، وكمية من السجائر من ذات المخدر ومبلغا ماليا وسلاحا أبيض "مطواة".

وفى مدينة طوخ تمكن المقدم أحمد سامى رئيس مباحث المركز من القبض على "أ. م"، 29 سنة، عاطل، سبق اتهامه فى 27 قضية مخدرات وسلاح، وبحوزته 10 كيلو بانجو و250 جرام حشيش و100 جرام هيروين وفرد خرطوش وكمية من الطلقات ومبلغا ماليا.

وفى منطقة عزبة الزراعة ببنها، تمكن العقيد حسنى نصار مفتش مباحث شمال القليوبية من ضبط "ع. م"، 23 سنة، و"ع. ح"، 25 سنة، أثناء استقلالهما دراجة بخارية دون لوحات معدنية، قيادة الثانى وبحوزتهما بندقية خرطوش وكمية من الطلقات و5 كيلو حشيش ومبلغ مالى وبمواجهة المتهمين اعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الاتجار والسلاح النارى لحماية تجارتهما، وتمكن العقيد عبد الله جلال رئيس فرع البحث الجنائى، من القبض على عصابة تضم عاطلين بالخصوص وهم "ك. ع"، 23 سنة، و"ح. ع"، 19 سنة، وبحوزتهما 100 جرام هيروين.

وفى مدينة العبور، ضبط "ك. م. ص"، 27 سنة، و" ى. ع. ع"، 19 سنة، عاطلان وبحوزتهما بندقية خرطوش وكمية من الطلقات و150 جرام هيروين، ومبلغا ماليا، وتمكن المقدم حازم سعد رئيس مباحث مركز الخانكة من القبض على "ع. م. س"، 37 سنة، عاطل، والسابق اتهامه فى قضيتى سلاح وبحوزته بندقية آلية وكمية من الهيروين تزن 100 جرام ومبلغا ماليا قدره 1200 جنيه بقصد الاتجار.