ضبط 31 قطعة سلاح و125 قضية مخدرات خلال 24 ساعة

كتب محمود عبد الراضي

واصل قطاع الامن العام حملاته الامنية لملاحقة الخارجين حيث تم ضبط" 31 قطعة سلاح نارى ،و125قضية مخدرات ، و49متهما مطلوب ضبطهم وإحضارهم فى قضايا متنوعة ، و16مُتهَما لقيامهم بممارسـة أعمـال البلطجــة والسرقـة بالإكــراه ،و216 دراجة نارية مخالفة ، و24376مخالفة مرورية،و1115مخالفة مرافق ، و22 قضية مصنفات ، وتنفيذ 42661حكم قضائى متنوع".

جاء ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية .