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ضبط 31 قطعة سلاح و125 قضية مخدرات خلال 24 ساعة

الإثنين، 06 مايو 2019 11:56 ص
ضبط 31 قطعة سلاح و125 قضية مخدرات خلال 24 ساعة سلاح-أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي
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واصل قطاع الامن العام حملاته الامنية لملاحقة الخارجين حيث تم ضبط" 31 قطعة سلاح نارى ،و125قضية مخدرات ، و49متهما مطلوب ضبطهم وإحضارهم فى قضايا متنوعة ، و16مُتهَما لقيامهم بممارسـة أعمـال البلطجــة والسرقـة بالإكــراه ،و216 دراجة نارية مخالفة ، و24376مخالفة مرورية،و1115مخالفة مرافق ، و22 قضية مصنفات ، وتنفيذ 42661حكم قضائى متنوع".
 
جاء ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية .

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