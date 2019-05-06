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صور.. محافظ المنيا يتابع تجهيز "الخيمة الرمضانية"

الإثنين، 06 مايو 2019 11:53 ص
صور.. محافظ المنيا يتابع تجهيز "الخيمة الرمضانية" محافظ المنيا يتفقد الخيمه الرمضانية
المنيا- فريق المحافظات
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تابع اللواء قاسم حسين محافظ المنيا، أعمال تجهيز"الخيمة الرمضانية"، والتى ستقيمها المحافظة طوال أيام شهر رمضان المبارك، بمقر استراحة المحافظة القديمة على كورنيش النيل، و تتسع لحوالى 250 صائم يوميا.
 
أكد المحافظ، أن الشعب المصرى يتميز بإقامة مثل هذه الخيم، والموائد خلال أيام الشهر الفضيل، تأكيدا لروح المودة والمحبة والتكافل، التى تسود بين جميع ابناء المجتمع المصرى.
 
وأضاف، أن المحافظة أقامت 10 معارض "سوبر ماركت اهلا رمضان" بجميع مراكز المحافظة، حيث تم تخصيص معرضين بمدينة المنيا، احدهما أمام ميدان المحطة، وأخر بشارع طه حسين بجوار المصرية لتجارة الجملة، بالإضافة الى معرض بباقى المراكزن وذلك من أجل عرض كافة المستلزمات والمواد الغذائية بأسعار مخفضة للمواطنين، بهدف التخفيف عن كاهلهم فى ظل ارتفاع الأسعار واحتكار التجار للأسواق.
 
كما تواصل المحافظة، برنامج الأنشطة التنموية والتثقيفية، لنشر قيم المواطنة وقبول الأخر، بأكثر من 40 قرية من القرى الأكثر احتياجاً، موزعة على مراكز المحافظة التسع، وذلك حتى نهاية شهر أغسطس القادم.
 
وسيتم إضافة مجموعة من الأنشطة المتنوعة، ضمن الفعاليات المنظمة بالقرى المستهدفة خلال شهر رمضان، منها تنظيم أمسيات دينية رمضانية للأهالى ومهرجان رياضى، تحت شعار المواطنة وقبول الأخر لتنمية مهارات النشء والشباب من أبناء تلك القرى.
 
محافظ المنيا يتفقد الخيمه الرمضانية (1)
محافظ المنيا يتفقد الخيمه الرمضانية (1)

محافظ المنيا يتفقد الخيمه الرمضانية (2)
محافظ المنيا يتفقد الخيمه الرمضانية (2)

محافظ المنيا يتفقد الخيمه الرمضانية (3)
محافظ المنيا يتفقد الخيمه الرمضانية (3)

محافظ المنيا يتفقد الخيمه الرمضانية (4)
محافظ المنيا يتفقد الخيمه الرمضانية (4)

 


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