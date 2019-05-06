صور.. العالم الإسلامى يحتفل برمضان بـ"التراويح" والإفطار فى الساحات

وكالات

احتفلت العديد من الدول العربية والإسلامية بحلول شهر رمضان المبارك، اليوم الاثنين، حيث طغت الأجواء الروحانية، بينما ظهرت العادات المختلفة فى وقت الإفطار.

ففى باكستان، احتشد الألاف فى الساحات الرئيسية لتأدية صلاة التراويح، فى مشهد يمثل حرصهم على تأدية الطقوس الروحانية المرتبطة بالشهر الكريم.

فى حين شهدت السودان، احتشاد أعداد كبيرة من المواطنين فى الشوارع لتناول الإفطار جماعيا، حيث تحرص العائلات على المشاركة فى الإفطار سويا، وتناوله فى الساحات الواسعة.

أما فى فلسطين، فلم تمنع التوترات فى قطاع غزة الفلسطينيين من الاحتفال برمضان، حيث ذهبوا إلى الأسواق للحصول على احتياجاتهم لمائدة الإفطار.



أسواق فلسطين قبل الإفطار



أعداد كبيرة يؤدون الصلاة فى باكستان



إفطار رمضان فى إندونيسيا



الإفطار فى السودان



الألاف يصلون بحراسة الشرطة فى باكستان



الصائمون فى إندونيسيا يستعدون للحظة الإفطار



إندونيسيون فى لحظة الإفطار



باكستانى يرتب الأطباق قبل الإفطار



ترتيب موائد الإفطار فى باكستان



سودانيون يوزعون زجاجات المياه فى الشوارع



سيدات يقرأن القرآن فى إندونيسيا



سيدة تشترى احتياجاتها قبل الإفطار فى فلسطين



شيخ هندى يؤدى الصلاة قبل كسر صيامه



صلاة التراويح فى باكستان



صلاة المغرب فى السودان



فتيات يحصلن على إفطارهن فى إندونيسيا



فلسطينيون يشترون القطايف



مسلم باكستانى يكسر صيامه



مسلم باكستانى يؤدى الصلاة



مسلمو السودان فى أول يوم رمضان



مسلمو باكستان يؤدون الصلاة قبل الإفطار



مسلمون يكسرون صيامهم بأحد الموائد فى الشوارع



مسن فلسطينى يقرأ القرآن قبل كسر صيامه فى غزة

مصلون فى باكستان



موائد الإفطار فى شوارع الخرطوم