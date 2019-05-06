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صور.. العالم الإسلامى يحتفل برمضان بـ"التراويح" والإفطار فى الساحات

الإثنين، 06 مايو 2019 10:16 م
صور.. العالم الإسلامى يحتفل برمضان بـ"التراويح" والإفطار فى الساحات
وكالات
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احتفلت العديد من الدول العربية والإسلامية بحلول شهر رمضان المبارك، اليوم الاثنين، حيث طغت الأجواء الروحانية، بينما ظهرت العادات المختلفة فى وقت الإفطار.

ففى باكستان، احتشد الألاف فى الساحات الرئيسية لتأدية صلاة التراويح، فى مشهد يمثل حرصهم على تأدية الطقوس الروحانية المرتبطة بالشهر الكريم.

فى حين شهدت السودان، احتشاد أعداد كبيرة من المواطنين فى الشوارع لتناول الإفطار جماعيا، حيث تحرص العائلات على المشاركة فى الإفطار سويا، وتناوله فى الساحات الواسعة.

أما فى فلسطين، فلم تمنع التوترات فى قطاع غزة الفلسطينيين من الاحتفال برمضان، حيث ذهبوا إلى الأسواق للحصول على احتياجاتهم لمائدة الإفطار.

أسواق فلسطين قبل الإفطار
أسواق فلسطين قبل الإفطار
أعداد كبيرة يؤدون الصلاة فى باكستان
أعداد كبيرة يؤدون الصلاة فى باكستان
إفطار رمضان فى إندونيسيا
إفطار رمضان فى إندونيسيا
الإفطار فى السودان
الإفطار فى السودان
الألاف يصلون بحراسة الشرطة فى باكستان
الألاف يصلون بحراسة الشرطة فى باكستان
الصائمون فى إندونيسيا يستعدون للحظة الإفطار
الصائمون فى إندونيسيا يستعدون للحظة الإفطار
إندونيسيون فى لحظة الإفطار
إندونيسيون فى لحظة الإفطار
باكستانى يرتب الأطباق قبل الإفطار
باكستانى يرتب الأطباق قبل الإفطار
ترتيب موائد الإفطار فى باكستان
ترتيب موائد الإفطار فى باكستان
سودانيون يوزعون زجاجات المياه فى الشوارع
سودانيون يوزعون زجاجات المياه فى الشوارع
سيدات يقرأن القرآن فى إندونيسيا
سيدات يقرأن القرآن فى إندونيسيا
سيدة تشترى احتياجاتها قبل الإفطار فى فلسطين
سيدة تشترى احتياجاتها قبل الإفطار فى فلسطين
شيخ هندى يؤدى الصلاة قبل كسر صيامه
شيخ هندى يؤدى الصلاة قبل كسر صيامه
صلاة التراويح فى باكستان
صلاة التراويح فى باكستان
صلاة المغرب فى السودان
صلاة المغرب فى السودان
فتيات يحصلن على إفطارهن فى إندونيسيا
فتيات يحصلن على إفطارهن فى إندونيسيا
فلسطينيون يشترون القطايف
فلسطينيون يشترون القطايف
مسلم باكستانى يكسر صيامه
مسلم باكستانى يكسر صيامه
مسلم باكستانى يؤدى الصلاة
مسلم باكستانى يؤدى الصلاة
مسلمو السودان فى أول يوم رمضان
مسلمو السودان فى أول يوم رمضان
مسلمو باكستان يؤدون الصلاة قبل الإفطار
مسلمو باكستان يؤدون الصلاة قبل الإفطار
مسلمون يكسرون صيامهم بأحد الموائد فى الشوارع
مسلمون يكسرون صيامهم بأحد الموائد فى الشوارع
مسن فلسطينى يقرأ القرآن قبل كسر صيامه فى غزة
مسن فلسطينى يقرأ القرآن قبل كسر صيامه فى غزة
مصلون فى باكستان
مصلون فى باكستان
موائد الإفطار فى شوارع الخرطوم
موائد الإفطار فى شوارع الخرطوم
مئات المسلمين يصلون التراويح فى بالشوارع فى باكستان
مئات المسلمين يصلون التراويح فى بالشوارع فى باكستان

 


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