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صحة المنيا تُغلق 7 منشآت طبية مخالفة خلال حملات تفتيشية

الإثنين، 06 مايو 2019 01:44 م
صحة المنيا تُغلق 7 منشآت طبية مخالفة خلال حملات تفتيشية اللواء قاسم حسين محافظ المنيا
المنيا- فريق المحافظات
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قال اللواء قاسم حسين محافظ المنيا، إن إدارة العلاج الحر بمديرية الصحة أصدرت قرارات إغلاق إدارى لـ 7 منشآت طبية مخالفة، كما أصدرت قرارات ترخيص لـ14 منشأة طبية خاصة، وذلك خلال عدد من الحملات التفتيشية المكبرة التى نظمتها المديرية على مدار شهر إبريل الماضى، بهدف إعادة الانضباط إلى المنظومة الصحية داخل تلك المنشآت الخاصة والحفاظ على حياة المواطنين وسلامتهم.
 
من جانبها، أوضحت دكتورة أمنية رجب وكيل وزارة الصحة بالمنيا، أن قرارات الإغلاق جاءت عقب المرور على 175 منشأة خاصة، ما بين مستشفيات ومراكز طبية وعيادات خاصة، ومعامل لإحكام الرقابة والمتابعة للمنشآت الطبية الخاصة، والوقوف على مدى استيفاء هذه المنشآت لكافة الاشتراطات والضوابط الصحية.
 
وأضافت، أن قرارات الإغلاق جاءت لعدم وجود ترخيص عمل لتلك المنشآت، وعدم مطابقة المواصفات الصحية، ومخالفة شروط وزارة الصحة.
 
من جانب آخر، حررت المديرية (262) محضر مخالف للاشتراطات الصحية ،كما أعدمت (5528) كيلو من المواد الغذائية و(84) لتر من المواد السائلة خلال حملة قامت بها المديرية بالتعاون مع مباحث التموين للوقوف على المنتجات المروضة للمواطنين في الأسواق ومنافذ البيع والمنشآت الغذائية ( المصانع ـ الأسواق ـ الباعة الجائلين) ومعرفة مدى مطابقتها للاشتراطات الصحية.
 
 
 
 

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