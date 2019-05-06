شاهد..وسائل الإعلام فى قلعة "ويندسور" ببريطانيا لتصوير مولود هارى وميجان

وكالات

شهدت قلعة ويندسور إقبالا كبيرا بين المواطنين البريطانيين، ووسائل الاعلام بعدما نشرت أخبارا عن استقبال العائلة المالكة أحدث مولود ابن الأمير هارى وميجان

كانت وكالات ، نشرت خبرا أن ميجان ، وضعت مولودها الأول من الأمير هارى، وذلك قبل أيام من احتفالهما بالذكرى الأولى لزواجهما.

وذهبت وسائل الإعلام إلى قلعة ويندسور، حيث تواجد الأمير هارى فى استقبالهم، وتحدث إليهم، معربا عن سعادته بمولوده الأول من ميجان.



احتفالات أمام قلعة ويندسور بالمولود الملكى الجديد



أحد المحتفلين



الأمير هارى



الأمير هارى محاطا بالكاميرات



توافد البريطانيين إلى قلعة ويندسور



محتفل أمام قلعة ويندسور



هارى أمام قلعة ويندسور



هارى يتحدث لوسائل الإعلام



هارى



وسائل إعلام بريطانية



جانب من الاحتفالات



جانب من الاحتفالات