سلطات سريلانكا تطالب المواطنين تسليم السيوف والخناجر خوفا من هجمات

كتب محمد جمال

طلبت السلطات فى سريلانكا من المواطنين تسليم السيوف والخناجر، التى يملكونها بسبب مخاوف أمنية، بعد الهجمات، التى استهدفت كنائس وفنادق فى عيد الفصح المسيحى.

وقالت الشرطة ، حسبما ذكرت شبكة " بى بى سى" إن السكاكين التى تستعمل فى الأعمال اليومية لا يشملها أمر التسليم.

وقد حجزت أجهزة الأمن مئات الأسلحة فى عمليات تفتيش منذ هجمات 21 أبريل.

وقتل أكثر من 250 شخصا فى تفجيرات انتحارية منسقة استهدفت كنائس وفنادق فخمة فى البلاد.

وفضلا عن الأسلحة البيضاء، طلب المتحدث باسم الشرطة، روان غوناسيكارا، من المواطنين الذين يلمكون "أزياء الشرطة أو الجيش" تسليمها إلى أقرب مركز شرطة السبت أو الأحد.

ولم يؤكد ما إذا كان الذين يسلمون الأسلحة فى اليومين المذكورين سيستفيدون من العفو العام ،ويأتى هذا النداء تزامنا مع تواصل التحقيق فى هجمات 21 أبريل.

وقال رئيس سريلانكا، مايثريبالا سيريسينا، لوكالة رويترز إن من 25 إلى 30 شخصا لهم علاقة بالهجمات لا يزالون فى حالة فرار.

وأضاف: "لقد كشفنا المجموعة، وبقى الآن القبض على أعضائها الفارين، وليس هناك أدلة حتى الآن على أن هؤلاء انتحاريون ".