سعر اليورو اليوم الاثنين 6-5-2019 وانخفاض العملة الأوروبية أمام الجنيه

تراجع سعر اليورو الأوروبى أمام الجنيه المصرى، فى تعاملات اليوم الاثنين 6-5-2019، وذلك مقارنة بختام تعاملات أمس الأحد، حيث سجل سعر العملة الأوروبية 19.08 جنيه للشراء، و 19.26 جنيه للبيع فى تعاملات البنك الأهلى المصرى الآن.
وبحسب آخر التحديثات والبيانات الصادرة عن عدد من البنوك العاملة فى السوق المصرفى المصرى، جاء سعر اليورو الأوروبى، كما يلى...
سعر اليورو فى البنك المركزى
19.15 جنيه للشراء
19.30 جنيه للبيع
سعر اليورو فى البنك الأهلى المصرى
19.08جنيه للشراء
19.26جنيه للبيع
سعر اليورو فى بنك مصر
19.08جنيه للشراء
19.26جنيه للبيع
سعر اليورو فى بنك البركة
19.04جنيه للشراء
19.35جنيه للبيع
سعر اليورو فى البنك التجارى الدولى cib
19.08جنيه للشراء
19.26جنيه للبيع
سعر اليورو فى مصرف أبو ظبى الإسلامى
19.09جنيه للشراء
19.30جنيه للبيع
سعر اليورو فى بنك الإسكندرية
19.02جنيه للشراء
19.27جنيه للبيع
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