رئيس جامعة القاهرة: علماؤنا ينتجون 20% من إجمالى إنتاج مصر من البحوث العلمية

استعرض مجلس جامعة القاهرة، في اجتماعه برئاسة الدكتور محمد عثمان الخشت ، رئيس الجامعة، تقدم الجامعة في التصنيفات الدولية والنشر الدولي، وأكد المجلس علي حجم التقدم الذي حققته الجامعة في الترتيب العالمي للجامعات خلال العامين الأخيرين وتصدرها للجامعات المصرية في كافة التصنيفات، وتواجد تخصصات أكاديمية للجامعة ضمن الأفضل علي المستوي الدولي، إلي جانب الارتقاء بمنظومة البحث العلمي وزيادة الأبحاث المنشورة دوليا باسم الجامعة والتي زادت عن 4 آلاف بحثا علميا منشوراً في المجلات والدوريات العلمية المصنفة دولياً، مع زيادة أعداد الباحثين الذين ينشرون بحوثهم دولياً باسم جامعة القاهرة، وزيادة معامل التأثير والاستشهادات للبحوث العلمية المنشورة بأسم الجامعة، بجانب زيادة المكافآت المخصصة للنشر الدولي لأعضاء هيئة التدريس والباحثين بالجامعة بنسبة 25%.

وقال الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، إن إدارة الجامعة تعمل بالتوازى مع الإصلاحات التعليمية وتطوير العقل المصري، وتأسيس خطاب ديني جديد، والتحول نحو اللامركزية وإعادة هيكلة التنظيم الإداري، والمشروعات القومية الكبرى، والارتقاء بمنظومة البحث العلمي، إلى جانب تطوير مجمع المعامل الافتراضي وإنشاء وتطوير 31 معملا، من بينها معامل الكيمياء التحليلية بكلية الصيدلة ومعامل الفيزياء بكلية العلوم، وتزويدها بأحدث المعدات.

وأضاف الدكتور محمد عثمان الخشت، في كلمته باجتماع مجلس الجامعة، أن الجامعة دعمت منظومة البحث العلمي بالحوافز وزيادة الميزانيات، من بينها رصد 10 مليون جنيه للكلية التي تدخل ضمن أفضل 100 تخصص في العالم، مما ساهم في خلق بيئة بحثية ناجحة أدت إلى تصدر الجامعة كافة التصنيفات الدولية علي مستوي الجامعات المصرية، مشيراً إلى أن أساتذة جامعة القاهرة ينتجون نحو 20% من مجمل انتاج مصر في البحوث العلمية المنشورة دولياً، كما تقدمت الجامعة في التصنيفات الدولية خلال عامي2017/2018 بشكل ملحوظ، حيث جاءت ضمن أفضل 300 جامعة في التوظيف على مستوى العالم في تصنيف QS، وجاءت بالمركز الأول مصرياً بذات التصنيف 2019 ودخولها في 21 تخصص بنسبة تقدم أكثر من 100% من بين أفضل التخصصات على مستوي العالم، حيث تواجدت علي رأس المائة في تخصصات، الصيدلة، وعلم الأدوية، والهندسة المدنية والإنشاءات في الفئة 101، كما ظهرت كثير من التخصصات من بين أفضل 200 تخصص على المستوي العالمي، وهي العمارة، وعلوم الكمبيوتر، والهندسة الكيميائية، وعلوم الزراعة، وجاءت التخصصات الأخرى في فئة 300.

وتصدرت جامعة القاهرة الجامعات المصرية في تصنيف (CWUR) لعام 2018 واحتلت المرتبة 452 من بين أكثر من 1000 جامعة على مستوي العالم في هذا التصنيف، وكذلك جاءت في ضمن أفضل 500 جامعة عالميا في تصنيف شنغهاي، كما احتلت المركز الأول مصرياً في تصنيف يو اس نيوز (US News)، التصنيف الأمريكي، وحققت الجامعة الترتيب الأول مصرياً في تصنيف ويبوميتركس Webometrics الإسباني للجامعات نسخة يناير 2019.

وأشار رئيس جامعة القاهرة، إلى حصول مجلة الجامعة الدولية للبحوث العلمية المتقدمة (JAR) المتخصصة في نشر الأبحاث العلمية، خلال عام 2018، على معامل تأثير 4.327 IF لأول مرة منذ صدورها عام 2010، وفقاً لتقرير أعلى هيئة دولية وهي مؤسسة تومسون رويترز (Thomson Reuters).

ووافق مجلس جامعة القاهرة، على اشتراك الجامعة في معارض التعليم العالي بدولة نيجيريا بالتنسيق مع وزارة التعليم العالي خلال الفترة من 11 - 15 يونيو 2019 في ولايات أبوجا وكانو وكادونا، ويستهدف المعرض اتاحة الفرصة للمجتمع النيجيري بمختلف مؤسساته وافراده للتعرف على مؤسسات التعليم الجامعي بمصر.

كما وافق مجلس الجامعة، على اتاحة الاشتراك في المكتبة المركزية الخاصة بالجامعة، لقضاة محكمة النقض المصرية ، وأعضاء المكتب الفني ونيابة النقض وإدارة التفتيش القضائي بنفس قيمة الاشتراك المحدد لأعضاء هيئة التدريس بالجامعة المستفيدين من المكتبة، بما في ذلك خدمات التصوير والمسح الرقمي.

ووافق المجلس على انشاء برنامج للحصول على درجة الماجستير المهني المزدوجة في اقتصاديات الصحة بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية في إطار مذكرة التفاهم بين جامعتي القاهرة وكولون، كما وافق المجلس على انشاء برنامج للحصول على درجة الماجستير الأكاديمي المزدوج بين جامعة القاهرة وجامعة برلين الحرة بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية في مجال الدراسات المستقبلية.