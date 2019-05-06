رئيسة وزراء بريطانيا تهنئ المسلمين بشهر رمضان: يجسد قيم السلام والتفانى

ريهام عبد الله

قدمت وزارة الخارجية البريطانية، التهنئة للمسلمين حول العالم، بقدوم شهر رمضان الكريم، مؤكدة أن الشهير الفضيل يجسد القيم المشتركة، من السلام والتفانى وعمل الخير.

وقالت الخارجية البريطانية :"شهر رمضان يجسّد القيم المشتركة، السلام والتأمل والتفانى وعمل الخير، وبهذه المناسبة أقول لجميع المسلمين فى المملكة المتحدة، وفي أنحاء العالم رمضان مبارك"



الخارجية البريطانية

ونشرت الخارجية البريطانية، نص معايدة رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماى، للمسلمين فى المملكة المتحدة والعالم فقالت :" أتوجه بأطيب التمنيات لجميع المسلمين بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، هذا الشهر الذي له أهمية كبيرة في حياة المسلمين هنا في المملكة المتحدة وفي أنحاء العالم، شهر رمضان هو مناسبة للتضحية والتفاني وتجديد قوة النفس. كما إنه مناسبة للاحتفاء بقوة روح المجتمع التي يرعاها، في الوقت التي تفتح المساجد المحلية أبوابها للجميع لتناول وجبة الإفطار، ولتجديد علاقات الصداقة مع الرفاق والجيران".



تهنئة تيريزا ماى

وتابعت :"إن المملكة المتحدة يثريها المسلمون فيها الذين نلمس إنجازاتهم في كل المجالات في مجتمعنا، من السياسة والتعليم، وحتى العلوم وقطاع الأعمال. بلدنا يعززه تنوعنا، ولطالما تذكّرني هذه المناسبة بأن ما يوحدنا أكثر بكثير مما يفرق بيننا".

واستمرت :"إن الاعتداءات الإرهابية التي وقعت مؤخرا في كرايست تشيرتش وكولومبو، والتي راح ضحيتها رجال ونساء وأطفال أبرياء بينما كانوا يصلون في مساجدهم وكنائسهم، تذكّرنا بأن هناك من يضمرون لنا الكراهية وليس السلام. وإنني أضم صوتي إلى صوت جميع الناس في أنحاء العالم، ومن جميع الأديان والديانات، في إدانة أعمال العنف المروعة والمقززة هذه، والتي لا مكان لها في مجتمعنا، في رمضان هذه السنة، علينا أن نتأمل في القيم المشتركة التي يجسدها هذا الشهر الفضيل: السلام والتأمل والتفاني وعمل الخير".

واختمتت تهنئتها قائلة :"وبهذه المناسبة أتمنى للمسلمين فى المملكة المتحدة، وفى أنحاء العالم رمضان كريم".