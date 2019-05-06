video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الإثنين، 06 مايو 2019 08:47 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

خدمات الإنقاذ البحرى فى إسبانيا: إنقاذ 416 مهاجرا فى البحر المتوسط

الإثنين، 06 مايو 2019 08:20 م
خدمات الإنقاذ البحرى فى إسبانيا: إنقاذ 416 مهاجرا فى البحر المتوسط مهاجرين
أ ش أ
إضافة تعليق

أعلنت خدمات الإنقاذ البحرى فى إسبانيا ، اليوم الإثنين ، أنها أنقذت منذ يوم السبت الماضى نحو 416 مهاجرا غير شرعى كانوا على متن 10 قوارب فى البحر الأبيض المتوسط.
ونقلت شبكة (إيه بى سى نيوز) الأمريكية عن خدمات الانقاذ البحرى أنها أنقذت أرواح مئات المهاجرين من رحلاتهم المحفوفة بالمخاطر فى البحر الأبيض المتوسط على مدار السنوات الثلاثة الماضية.
وذكرت الشبكة أن إسبانيا أصبحت خلال العام الماضى نقطة أساسية لعبور المهاجرين إلى أوروبا، مشيرة إلى أنها استقبلت نحو 60 ألف مهاجر ، كما أعلنت وزارة الداخلية الإسبانية أن أعداد المهاجرين الوافدين إلى البلاد عبر البحر سجل خلال شهر أكتوبر الماضى أعلى ارتفاع له ، حيث بلغت أعدادهم 11 ألف مهاجر ، إلا أن هذا العدد انخفض إلى 500 مهاجر في مارس الماضي.
يذكر أن المفوضية السامية للأمم المتحدة لشئون اللاجئين أعلنت أن أكثر من 800 شخص ما بين مفقود وقتيل ، وذلك خلال محاولتهم الوصول إلى إسبانيا عبر البحر.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

البحرية المغربية تنقذ 151 مهاجرا غير شرعى فى مضيق جبل طارق

خفر السواحل التركى : مقتل 7 بعد غرق قارب يقل مهاجرين

الأمم المتحدة: المجر تحرم مهاجرين ينتظرون الترحيل من الطعام

مهاجرين

خدمات الإنقاذ البحرى

أسبانيا

البحر المتوسط

أخبار العالم

أخبار العالم الآن




لا تفوتك
8 أمور إذا فعلها المسلم لا تبطل صومه لكنها مكروهة.. تعرف عليها

8 أمور إذا فعلها المسلم لا تبطل صومه لكنها مكروهة.. تعرف عليها

ليفربول ضد برشلونة.. شاكيرى بديل صلاح فى موقعة دورى أبطال أوروبا

ليفربول ضد برشلونة.. شاكيرى بديل صلاح فى موقعة دورى أبطال أوروبا

"التموين" تبدأ تعديل مواعيد تشغيل المخابز للعمل من 8 صباحا لـ11 مساء بمناسبة رمضان.. إنتاج 270 مليون رغيف يوميا.. وزيادة معدلات طرح البوتاجاز بنسبة 20%.. وتكثيف طرح السلع الغذائية عبر معرض سوبر ماركت أهلا رمضان

"التموين" تبدأ تعديل مواعيد تشغيل المخابز للعمل من 8 صباحا لـ11 مساء بمناسبة رمضان.. إنتاج 270 مليون رغيف يوميا.. وزيادة معدلات طرح البوتاجاز بنسبة 20%.. وتكثيف طرح السلع الغذائية عبر معرض سوبر ماركت أهلا رمضان

المدارس الثانوى تبدأ مراجعة أجهزة التابلت لطلاب الثانوى العام استعدادا لامتحان مايو.. مدارس الجيزة تطلب حضور الطلاب الأيام المقبلة لمنحهم تعليمات الاختبارات.. و"التعليم": التأكد من اتصال الجهاز اللوحى بالإنترنت

المدارس الثانوى تبدأ مراجعة أجهزة التابلت لطلاب الثانوى العام استعدادا لامتحان مايو.. مدارس الجيزة تطلب حضور الطلاب الأيام المقبلة لمنحهم تعليمات الاختبارات.. و"التعليم": التأكد من اتصال الجهاز اللوحى بالإنترنت

الأرصاد: غدا انخفاض الحرارة 6 درجات.. والعظمى بالقاهرة 30 درجة

الأرصاد: غدا انخفاض الحرارة 6 درجات.. والعظمى بالقاهرة 30 درجة

بعد التأهل لنهائى الكونفدرالية.. شاهد نجوم الزمالك يحتفلون بشهر رمضان

بعد التأهل لنهائى الكونفدرالية.. شاهد نجوم الزمالك يحتفلون بشهر رمضان

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة