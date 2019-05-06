خدمات الإنقاذ البحرى فى إسبانيا: إنقاذ 416 مهاجرا فى البحر المتوسط

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أعلنت خدمات الإنقاذ البحرى فى إسبانيا ، اليوم الإثنين ، أنها أنقذت منذ يوم السبت الماضى نحو 416 مهاجرا غير شرعى كانوا على متن 10 قوارب فى البحر الأبيض المتوسط.

ونقلت شبكة (إيه بى سى نيوز) الأمريكية عن خدمات الانقاذ البحرى أنها أنقذت أرواح مئات المهاجرين من رحلاتهم المحفوفة بالمخاطر فى البحر الأبيض المتوسط على مدار السنوات الثلاثة الماضية.

وذكرت الشبكة أن إسبانيا أصبحت خلال العام الماضى نقطة أساسية لعبور المهاجرين إلى أوروبا، مشيرة إلى أنها استقبلت نحو 60 ألف مهاجر ، كما أعلنت وزارة الداخلية الإسبانية أن أعداد المهاجرين الوافدين إلى البلاد عبر البحر سجل خلال شهر أكتوبر الماضى أعلى ارتفاع له ، حيث بلغت أعدادهم 11 ألف مهاجر ، إلا أن هذا العدد انخفض إلى 500 مهاجر في مارس الماضي.

يذكر أن المفوضية السامية للأمم المتحدة لشئون اللاجئين أعلنت أن أكثر من 800 شخص ما بين مفقود وقتيل ، وذلك خلال محاولتهم الوصول إلى إسبانيا عبر البحر.