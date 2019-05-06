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حبس 4 متهمين وراء سرقة 32 ألف جنيه من شقة مسن بمدينة نصر

الإثنين، 06 مايو 2019 06:06 م
حبس 4 متهمين وراء سرقة 32 ألف جنيه من شقة مسن بمدينة نصر حبس-أرشيفية
كتب عبد الله محمود
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أمرت نيابة مدينة نصر ، بحبس 4 متهمين لقيامهم بالاشتراك مع آخرين في سرقة 32 ألفا و500 جنيه من داخل شقة مسن، 4 أيام علي ذمة التحقيق.
 
البداية عندما تلقى قسم شرطة ثان مدينة نصر، بلاغا من مسن متقاعد، 80 سنة، يفيد بأنه وأثناء وجوده بالشقة محل سكنه حضرت إليه إحدى السيدات كانت تعمل طرفه وبصحبتها سيدة أخرى، وطلبت منه مساعدة مالية وأثناء ذلك فوجئ بدخول شخصين مجهولين الشقة وتعديَا عليه ووثّقا يديه بشريط لاصق، واستولوا منه على 2500 جنيه، وهاتف محمول، ومفاتيح مكتب خاص بمكتب كائن بالعقار المجاور للعقار سكنه، وتمكنوا باستخدامه دخول ذلك المكتب وسرقة 30 ألف جنيه، ولاذوا بالفرار.
 
وتشكّل فريق بحث جنائي أسفرت جهوده عن تحديد مرتكبي الواقعة وهم 5 أشخاص (السيدة التي كانت تعمل طرفه، سبق اتهامها في قضية سرقة مسكن، ومقيمة ببنى سويف، ربة منزل مقيمة بالمقطم، سائق مقيم بالأميرية، طالب مقيم بروض الفرج، عاطل مقيم بالجيزة).
 
وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم وضبط 4 منهم، وبمواجهتم اعترفوا بارتكابهم الواقعة، وقررت الخادمة أنها نظرا لسابقة عملها طرف المجني عليه وعلمها بثرائه؛ عقدت العزم على سرقته بالإكراه، وفى سبيل ذلك استعانت بباقي المتهمين لارتكاب الواقعة، مستخدمين سيارة ملك وقيادة السائق ،  وبإرشادهم تم ضبط 6 آلاف جنيه من المبلغ المستولى عليه، وهاتف محمول، والسيارة المستخدمة في ارتكاب الحادث .

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