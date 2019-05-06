video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الإثنين، 06 مايو 2019 05:14 ص
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

حبس 3 متهمين جدد بواقعة قتل صاحب معرض سيارات بشبرا الخيمة

الإثنين، 06 مايو 2019 03:35 ص
حبس 3 متهمين جدد بواقعة قتل صاحب معرض سيارات بشبرا الخيمة حبس - أرشيفية
القليوبية-نيفين طه
إضافة تعليق

قرر زياد الباسل، وكيل أول نيابة قسم ثانى شبرا الخيمة، برئاسة احمد البلتاجى مدير النيابة وإشراف المستشار خالد الأتربى المحامى العام الأول لنيابات جنوب بنها، حبس 3 متهمين جدد فى واقعة مقتل صاحب معرض سيارات بحدائق القبة بعد اختطافه وإطلاق الرصاص عليه وإلقاء جثته فى أحد شوارع شبرا الخيمة.


كما وجهت النيابة العامة للمتهمين تهم القتل العمد والخطف والبلطجة وتكدير السلم والأمن وحيازة الأسلحة والذخائر بدون ترخيص


كانت أجهزة الأمن بالقليوبية، بالتنسيق مع مديرية أمن القاهرة، قد نجحت فى كشف غموض واقعة العثور على جثة فى أحد الشوارع بشبرا الخيمة، وتم تحديد شخصية القتيل ومرتكب الواقعة، وتبين أن الجثة لصاحب معرض سيارات بمنطقة حدائق القبة بالقاهرة، وتوصلت التحريات إلى أن سبب قتل المجنى عليه علاقة غير شرعية بين نجلة شقيقة زوجته وشاب من القليوبية، وأنه انتقم للفتاة بتصوير الشاب بـ”قميص نوم حريمي” بعدما علم أنه يحتفظ بصور عارية للفتاة قريبة زوجته.


كان المقدم محمد الشاذلى رئيس مباحث قسم ثان شبرا الخيمة، قد تلقى بلاغا من الأهالى بالعثور على جثه مجهولة بأحد الشوارع فى عزبة عزيز بدائرة قسم ثان، وتم التحفظ على الجثة بمشرحة مستشفى ناصر العام.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

ضبط عاطلين بحوزتهما 4 كيلو حشيش ببنها

اخبار عاجلة

اخبار المحافظات

اخبار القليوبية

اخبار محافظة القليوبية




لا تفوتك
عامل يقتل موظفا تزوج زوجته بعقد عرفى فى العمرانية

عامل يقتل موظفا تزوج زوجته بعقد عرفى فى العمرانية

سوبر كورة.. حافلة الإسماعيلي تتعرض للهجوم بعد وداع الكأس

سوبر كورة.. حافلة الإسماعيلي تتعرض للهجوم بعد وداع الكأس

فيديو.. دموع وهتاف باسم الرئيس السيسي فى سجون طرة عقب الإفراج عن الغارمين

فيديو.. دموع وهتاف باسم الرئيس السيسي فى سجون طرة عقب الإفراج عن الغارمين

%10 نسبة تنفيذ النهر الأخضر بالعاصمة الإدارية الجديدة.. و18 شهر مدة تنفيذ المرحلة الأولى من الحديقة المركزية إحدى أكبر الحدائق حول العالم.. ونائب وزير الإسكان: الهيئة مسئولة عن تمويل مشروع النهر

%10 نسبة تنفيذ النهر الأخضر بالعاصمة الإدارية الجديدة.. و18 شهر مدة تنفيذ المرحلة الأولى من الحديقة المركزية إحدى أكبر الحدائق حول العالم.. ونائب وزير الإسكان: الهيئة مسئولة عن تمويل مشروع النهر

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة