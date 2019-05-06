حبس 3 متهمين جدد بواقعة قتل صاحب معرض سيارات بشبرا الخيمة

قرر زياد الباسل، وكيل أول نيابة قسم ثانى شبرا الخيمة، برئاسة احمد البلتاجى مدير النيابة وإشراف المستشار خالد الأتربى المحامى العام الأول لنيابات جنوب بنها، حبس 3 متهمين جدد فى واقعة مقتل صاحب معرض سيارات بحدائق القبة بعد اختطافه وإطلاق الرصاص عليه وإلقاء جثته فى أحد شوارع شبرا الخيمة.



كما وجهت النيابة العامة للمتهمين تهم القتل العمد والخطف والبلطجة وتكدير السلم والأمن وحيازة الأسلحة والذخائر بدون ترخيص.



كانت أجهزة الأمن بالقليوبية، بالتنسيق مع مديرية أمن القاهرة، قد نجحت فى كشف غموض واقعة العثور على جثة فى أحد الشوارع بشبرا الخيمة، وتم تحديد شخصية القتيل ومرتكب الواقعة، وتبين أن الجثة لصاحب معرض سيارات بمنطقة حدائق القبة بالقاهرة، وتوصلت التحريات إلى أن سبب قتل المجنى عليه علاقة غير شرعية بين نجلة شقيقة زوجته وشاب من القليوبية، وأنه انتقم للفتاة بتصوير الشاب بـ”قميص نوم حريمي” بعدما علم أنه يحتفظ بصور عارية للفتاة قريبة زوجته.



كان المقدم محمد الشاذلى رئيس مباحث قسم ثان شبرا الخيمة، قد تلقى بلاغا من الأهالى بالعثور على جثه مجهولة بأحد الشوارع فى عزبة عزيز بدائرة قسم ثان، وتم التحفظ على الجثة بمشرحة مستشفى ناصر العام.