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جمارك المطار تضبط محاولة راكب لتهريب عدد من الهواتف المحمولة

الإثنين، 06 مايو 2019 07:12 م
جمارك المطار تضبط محاولة راكب لتهريب عدد من الهواتف المحمولة مطار القاهرة
كتب محمود عبد الغنى
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تمكن رجال الجمارك بالإدارة الثانية بمبنى الركاب رقم 20 بمطار القاهرة برئاسة اسامة أبوسريع  ،  من ضبط محاولة تهرب جمركي لعدد من الهواتف المحمولة ومستلزماتها بالمخالفة لقانون الإتصالات. 
 
قالت مصادر جمركية، إنه أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين على رحلة الخطوط الجوية الاماراتية من دبى، تم الإشتباه فى راكب مصري قادم من الإمارات وبتفتيش حقائبه تبين وجود 21 هاتف محمول ماركة اى فون بلاس ، و 20 سماعة ، وقرر إبراهيم عبداللطيف  ،  رئيس الإدارة المركزية لجمارك الركاب اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركى رقم 27 لسنة 2019 وحجز المضبوطات.
 

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