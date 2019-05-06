تنظيم الحمدين يرعى الإرهاب .. ومساجد قطر تعانى الإهمال فى رمضان

ريهام عبد الله

فى الوقت الذي يواصل فيه تنظيم الحمدين دعمه لإرهاب فى المنطقة العربية والعالم، يعانى المواطنون القطريون من الفساد المستشرى فى إمارة قطر، إذ انشغل تنظيم الحمدين الحاكم عن رعاية أحوال القطريين في دويلته، وانساق وراء أحلامه المتطرفة للإنفاق على مشروع تنظيم الإخوان الظلامي، تاركا المساجد القطرية تعاني من الإهمال الجسيم، ومهددة بالسقوط على رؤوس مواطنيه، وفقا لما اكدته قطريليكس المحسوبة على المعارضة القطرية.

عصابة آل ثاني ، التي تتتبنى مشروعات إسلامية في مناطق كثيرة من العالم، حيث تنفق قرابة 100 مليار دولار سنويا على المراكز الإسلامية التابعة للإخوان فى أوربا تناست مساجد القطريين وتركتها بلا صيانة لمدد تزيد عن 10 سنوات .