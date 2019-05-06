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تعليم "القليوبية":خطة متكاملة لدعم جاهزية الإدارات التعليمية للامتحانات

الإثنين، 06 مايو 2019 11:40 ص
تعليم "القليوبية":خطة متكاملة لدعم جاهزية الإدارات التعليمية للامتحانات طه عجلان مدير مديرية التربية والتعليم بالقليوبية
القليوبية إبراهيم سالم
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أكد طه عجلان مدير مديرية التربية والتعليم بالقليوبية، أنه تم عقد اجتماع بمديرى عموم الإدارات التعليمية، والشئون التنفيذية، وشئون العاملين، والشئون المالية والادارية بالإدارات، وذلك لمناقشة مدى جاهزية الإدارات التعليمية لامتحانات الفصل الدراسى الثانى للعام الدراسى 2018/2019، وذلك حرصا على سير الامتحانات دون أى عوائق أو مشكلات.
 
وأضاف "عجلان" فى تصريحات صحفية، أنه تم التأكيد على تطبيق خطة تأمين المدارس والمبانى التعليمية بالتنسيق مع مديرية الأمن بالمحافظة، وتعبئة كافة الموارد بالمحافظة، بهدف تهيئة المناخ المناسب لتمكين الطلاب من أداء الامتحانات، فى جو من الهدوء والانضباط، لضمان تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص.
 
وشدد، على التنفيذ الدقيق للقرارات الوزارية المنظمة لأعمال الامتحانات، ومنع حمل واستخدام التليفون المحمول بلجان الامتحان، ومراعاة السرية التامة خلال عملية رصد الدرجات، وعدم إعلان أى نتائج قبل اعتمادها بشكل رسمى لأولياء الأمور بالتقديرات والدرجات معا.
 
كما وجه عجلان، بمخاطبة مديرية الأمن لاتخاذ الإجراءات الأمنية، لتأمين سير الامتحانات والمدارس والطلاب والمعلمين، ووجه مديرية الصحة، تأكيدا على توفير الزائرة الصحية بجميع المدارس، وتزويد المدارس بالإسعافات الأولية خلال سير الامتحانات من أجل سلامة وصحة الطلاب، وكذلك مخاطبة رؤساء المدن والأحياء لإزالة كافة المخلفات والتجمعات الغير مرغوب فيها أن وجدت بجانب أسوار المدارس، والتنبيه على مديرى الإدارات التعليمية بمراجعة كافة اسوار الإدارات والمدارس التابعة لها.
 
وأكد مدير المديرية، على الالتزام الكامل بالحفاظ على سرية وطبع الأسئلة والمعلومات، وكافة العمليات المتعلقة بأعمال الامتحانات، كلا فيما يخصه داخل المدارس والإدارات التعليمية، بما يكفل سلامة عملية الامتحانات والالتزام الكامل بالقرارات الوزارية، بشأن الموانع التى تحول دون الاشتراك فى أعمال الامتحانات، والالتزام بما ورد بالتعليمات والقرارات الوزارية المنظمة لأعمال الامتحانات.
 
 

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