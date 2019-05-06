بروناى تعلق عقوبة الرجم حتى الموت بحق المثليين

رويترز

قرر السلطان حسن البلقية سلطان بروناى أمس الأحد تمديد تعليق عقوبة الإعدام فى تشريع جديد يجرم المثلية الجنسية وذلك فى مسعى لتهدئة ردود فعل عالمية رافضة لها بقيادة مشاهير منهم جورج كلونى وإلتون جون.

وأثار البلد الصغير الواقع فى جنوب شرق آسيا غضبا عندما قرر فى الثالث من أبريل معاقبة المثلية الجنسية والزنا والاغتصاب بالإعدام والرجم حتى الموت وفقا للشريعة الإسلامية.

ودافعت بروناى مرارا عن حقها فى تنفيذ تلك القوانين التى جرى إقرار بعض أجزائها فى عام 2014، وطرحت على مراحل منذ ذلك الحين.

لكن، وفى استجابة نادرة للانتقادات الموجهة للبلد الغنى بالنفط، قال السلطان إنه لن يتم فرض عقوبة الإعدام فى القانون الجنائى القائم على الشريعة الإسلامية.

وتعاقب بروناى بالإعدام فى بعض الجرائم ومنها القتل العمد وتهريب المخدرات لكن لم تنفذ أحكام إعدام منذ 1957.