انتبه.. حواجز فى محيط الإغلاق الجزئى لطريق إسكندرية الزراعى

كتب عبد الرحمن سيد

وضعت الإدارة العامة للمرور، برئاسة اللواء عصام شادى، حواجز حديدية بمحيط إغلاق جزئى لطريق إسكندرية الزراعى أمام منطقة قزاز بالكيلو 185 دمنهور منعا للزحام ، اثناء أعمال إنشاء كوبرى علوى فى الاتجاه القادم من القاهرة إلى الإسكندرية، وسط انتشار الخدمات المرورية.

وتستهدف الأعمال توسعة الطريق لتتفيذ الإصلاحات، فى الاتجاه القادم من القاهرة إلى الإسكندرية، لإستحداث حارة إضافية بجوار الكوبرى المار أعلى ترعة معمل قزاز، الأمر الذى يستلزم استقطاع حارة لمسافة كيلو، لتأمين الأعمال.

يشار إلى أن عرض الطريق 3 حارات مرورية، بكل اتجاه سيتم استقطاع الحارة اليمنى من الطريق، فى الاتجاه القادم من القاهرة إلى الإسكندرية، مع ترك 2 حارة لمرور السيارات، على أن يتم تنفيذ الأعمال فى مدة 6 أشهر وعلى مدار اليوم بالكامل.