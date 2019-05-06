اليوم السابع: 11 مليار جنيه لإنقاذ مشروع تطوير التعليم

تتابع اليوم السابع فى عددها المطبوع الصادر غدا الثلاثاء، العديد من القضايا والملفات المهمة، على رأسها، أن طارق شوقى وزير التربية والتعليم يطالب البرلمان بالموافقة على رفع ميزانية التعليم.





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«شوقى» يطالب البرلمان بالموافقة على رفع ميزانية التعليم





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