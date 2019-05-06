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اليوم السابع: 11 مليار جنيه لإنقاذ مشروع تطوير التعليم

الإثنين، 06 مايو 2019 07:00 م
اليوم السابع: 11 مليار جنيه لإنقاذ مشروع تطوير التعليم اليوم السابع
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تتابع اليوم السابع فى عددها المطبوع الصادر غدا الثلاثاء، العديد من القضايا والملفات المهمة، على رأسها، أن طارق شوقى وزير التربية والتعليم يطالب البرلمان بالموافقة على رفع ميزانية التعليم.


 

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«شوقى» يطالب البرلمان بالموافقة على رفع ميزانية التعليم


 

11 مليار جنيه لإنقاذ مشروع تطوير التعليم
 

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