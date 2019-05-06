اليوم أولى جلسات محاكمة 10 أطباء تسببوا فى وفاة أم وجنينها بمستشفى بلبيس

الشرقية- فتحية الديب

تنظر المحاكمة التأديبية بالشرقية، اليوم، أولى جلسات محاكمة 10 أطباء بمستشفى بلبيس العام، تسببوا فى وفاة سيدة وجنينها، وكانت النيابة الإدارية ببلبيس، برئاسة المستشار شريف صفوت، رئيس النيابة الإدارية، وتحقيقات ياسر زغلول، وكيل النيابة الإدارية بالشرقية، قد أحالت 10 أطباء بمستشفى "بلبيس" المركزى، للمحاكمة التأديبية، فى القضية رقم 683 لسنة 2018.

وكشفت تحقيقات النيابة الإدارية، عن ورود شكوى من المواطن "عصام عبدالعزيز" يوم 5 مايو الماضى، تفيد بوفاة بنت عمه "دعاء عطية أحمد سليم" أثناء إجرائها عملية ولادة داخل مستشفى "بلبيس" المركزى.

وتبين أن الزوجة حضرت إلى المستشفى وتمت مناظرتها بواسطة طبيب مقيم بالمستشفى، والذى كان يريد إعطائها فرصة للولادة الطبيعية، إلا أن الحالة تعثرت، وبالاستعانة بنائب مدير المستشفى واستشارى القسم، أوصى بدخولها العمليات، إلا أنها لفظت أنفاسها الأخيرة، فيما لم يقم طبيب العناية بعمل أى إنعاش قلبى رئوى للحالة، رغم عمل سونار سريع ثبت من خلاله أن الطفل توفى والرحم انفجر.

وتبين مسئولية كلًا من الأطباء: "محمد ص م ر س" طبيب مقيم بقسم النساء والتوليد، و"نجوى إ ع ي" أخصائية بالقسم، و"ريم م أ ال" أخصائية، و"منيرة أ م ح" أخصائية، و"أحمد م أ ال" مساعد أخصائى، و"عادل ح م ال" رئيس القسم، و"سامى ع ح ال" أخصائى تخدير، و"جمال أ ب ب" رئيس قسم الجراحة العامة، و"فريدة ع أ ع" فنية تخدير، و"ناهد م ر م" ممرضة، وتسببوا بإهمالهم وعدم القيام بواجبهم الوظيفى فى تدهور حالة الزوجة، فيما قررت النيابة الإدارية إحالتهم جميعًا إلى المحاكمة التأديبية.