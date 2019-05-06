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"الهجان": توريد 47 ألف طن من القمح للصوامع والشون بقنا

الإثنين، 06 مايو 2019 04:06 م
"الهجان": توريد 47 ألف طن من القمح للصوامع والشون بقنا القمح
قنا - وائل محمد
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قال اللواء عبد الحميد الهجان محافظ قنا، أنه تم توريد 47 ألف و320 طن و674  كيلوجرام من محصول القمح للصوامع والشون بالمحافظة، وذلك حتى يوم أمس الأحد.
وأشار الهجان، إلى إن إجمالى المساحات المنزرعة بمحصول القمح خلال الموسم الحالى بجميع مدن المحافظة، بلغت 108 ألف فدان، والمتوقع توريده هذا العام يصل إلى 190 الف طن، مشيرا إلى أن إجمالى ما تم توريده العام الماضي بلغ 168 ألف طن.
 
وأكد الهجان، أن عملية توريد وتخزين القمح وغربلته وصرفه والحفاظ على جودته اثناء فترة التخزين بالصوامع، تتم طبقا لنظام اليكترونى، لافتا إلى أن السعة التخزينية الإجمالية للصوامع والشوّن بالمحافظة تبلغ 205 ألف و 590 طن، موزعة على عدد 4 صوامع بسعة تخزينية تصل إلى 190 ألف طن و 8 شون، بإجمالي طاقة تخزينية بلغت 15 ألف و 590 طن.
 
 

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