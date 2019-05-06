video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الإثنين، 06 مايو 2019 03:39 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

النيابة تحقق مع المتهم بقتل عامل بسبب زواجه عرفيًا من زوجته بالعمرانية

الإثنين، 06 مايو 2019 03:01 م
النيابة تحقق مع المتهم بقتل عامل بسبب زواجه عرفيًا من زوجته بالعمرانية محكمة - أرشيفية
كتب أحمد الجعفرى
إضافة تعليق
تباشر النيابة العامة بجنوب الجيزة التحقيق مع عامل، متهم بقتل موظف بشركة صيانة، بعد اكتشافه زواجه عرفيًا من زوجته، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة للوقوف على ظروفها وملابساتها.
 
 
وكانت النيابة العامة صرحت بتشريح جثة المجنى عليه، وطلبت تقرير الصفة التشريحية الخاص به، للوقوف على ظروف وملابسات إصابته التى أدت إلى مقتله.
 
 
كانت مشاجرة نشبت بين المتهم "ياسر.ع" 31 سنة و"أحمد. ع" 33 عام، موظف بشركة صيانة سيارات، سدد خلالها الأول طعنة نافذة للثانى، فاصيب بجرح طعني أسفل البطن، أدى إلى وفاته، وتبين أن المتهم تشاجر مع المجنى عليه، بسبب علمه بزواجه عرفيًا من زوجته "إيمان. ف" 39 عام  ربة منزل.

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

حبس طالب قتل صديقه بسبب المزاح فى المنوفية

حبس 3 متهمين جدد بواقعة قتل صاحب معرض سيارات بشبرا الخيمة

اخبار الحوادث

حوادث

قتل

مشاجرة

زواج عرفى

المحاكم اليوم




لا تفوتك
8 أمور إذا فعلها المسلم لا تبطل صومه لكنها مكروهة.. تعرف عليها

8 أمور إذا فعلها المسلم لا تبطل صومه لكنها مكروهة.. تعرف عليها

ليفربول ضد برشلونة.. شاكيرى بديل صلاح فى موقعة دورى أبطال أوروبا

ليفربول ضد برشلونة.. شاكيرى بديل صلاح فى موقعة دورى أبطال أوروبا

"التموين" تبدأ تعديل مواعيد تشغيل المخابز للعمل من 8 صباحا لـ11 مساء بمناسبة رمضان.. إنتاج 270 مليون رغيف يوميا.. وزيادة معدلات طرح البوتاجاز بنسبة 20%.. وتكثيف طرح السلع الغذائية عبر معرض سوبر ماركت أهلا رمضان

"التموين" تبدأ تعديل مواعيد تشغيل المخابز للعمل من 8 صباحا لـ11 مساء بمناسبة رمضان.. إنتاج 270 مليون رغيف يوميا.. وزيادة معدلات طرح البوتاجاز بنسبة 20%.. وتكثيف طرح السلع الغذائية عبر معرض سوبر ماركت أهلا رمضان

المدارس الثانوى تبدأ مراجعة أجهزة التابلت لطلاب الثانوى العام استعدادا لامتحان مايو.. مدارس الجيزة تطلب حضور الطلاب الأيام المقبلة لمنحهم تعليمات الاختبارات.. و"التعليم": التأكد من اتصال الجهاز اللوحى بالإنترنت

المدارس الثانوى تبدأ مراجعة أجهزة التابلت لطلاب الثانوى العام استعدادا لامتحان مايو.. مدارس الجيزة تطلب حضور الطلاب الأيام المقبلة لمنحهم تعليمات الاختبارات.. و"التعليم": التأكد من اتصال الجهاز اللوحى بالإنترنت

الأرصاد: غدا انخفاض الحرارة 6 درجات.. والعظمى بالقاهرة 30 درجة

الأرصاد: غدا انخفاض الحرارة 6 درجات.. والعظمى بالقاهرة 30 درجة

بعد التأهل لنهائى الكونفدرالية.. شاهد نجوم الزمالك يحتفلون بشهر رمضان

بعد التأهل لنهائى الكونفدرالية.. شاهد نجوم الزمالك يحتفلون بشهر رمضان

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة