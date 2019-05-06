المغرب ترسل 56 إماما إلى إسبانيا "لتعزيز المجتمع الإسلامى" فى شهر رمضان

كتبت فاطمة شوقى

قالت صحيفة "لابانجورديا" الإسبانية، إن المغرب أرسلت 56 إماما إلى إسبانيا بمناسبة شهر رمضان، لتقديم الوجبات الدينية للمسلمين فى الشهر الكريم.

وأشارت الصحيفة إلى أن الرباط تسعى إلى المساهمة فى تعزيز دعم الجالية المغربية بالخارج، وتلعب دورا رئيسيا فى حماية المساجد المغربية من التطرف والراديكالية.

وأوضحت الصحيفة أن المغرب لن ترسل أئمة إلى إسبانيا فقط بل أيضا إلى فرنسا (164) وإيطاليا (62) وإسبانيا (56) وبلجيكا (49) وألمانيا (26) وكندا (25) وهولندا (24) والدنمارك ( 9) والسويد (6) وجابون (1).

ويتم انتخابهم جميعا من قبل المجلس الأعلى للعلماء بناء على اقتراح من المجالس المحلية للعلماء، ويجب أن يتصرفوا وفقا للقوانين الأوروبية الحالية وبالتعاون مع الجهات المختصة فى هذه البلدان.

وأوضحت الصحيفة أن شهر رمضان، بدأ اليوم الاثنين، فى إسبانيا فى حين أنه سيبدأ غدا الثلاثاء فى سبتة ومليلية.

وأرسل الاتحاد الإسبانى للكيانات الدينية الإسلامية FEERI تهانيه للمجتمع المسلم بأسره فى بداية الشهر الكريم، قائلة إن شهر رمضان فرصة جيدة للمغفرة والرحمة والمحبة والمصالحة والأعمال الجيدة.

وأشارت إلى أن أكثر من 2 مليون مسلم فى إسبانيا يحتفلون بالشهر الكريم.