video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الإثنين، 06 مايو 2019 12:06 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

المغرب ترسل 56 إماما إلى إسبانيا "لتعزيز المجتمع الإسلامى" فى شهر رمضان

الإثنين، 06 مايو 2019 10:42 ص
المغرب ترسل 56 إماما إلى إسبانيا "لتعزيز المجتمع الإسلامى" فى شهر رمضان مساجد المغرب
كتبت فاطمة شوقى
إضافة تعليق
قالت صحيفة "لابانجورديا" الإسبانية، إن المغرب أرسلت 56 إماما إلى إسبانيا بمناسبة شهر رمضان، لتقديم الوجبات الدينية للمسلمين فى الشهر الكريم.
 
وأشارت الصحيفة إلى أن الرباط تسعى إلى المساهمة فى تعزيز دعم الجالية المغربية بالخارج، وتلعب دورا رئيسيا فى حماية المساجد المغربية من التطرف والراديكالية.
 
وأوضحت الصحيفة أن المغرب لن ترسل أئمة إلى إسبانيا فقط بل أيضا إلى فرنسا  (164) وإيطاليا (62) وإسبانيا (56) وبلجيكا (49) وألمانيا (26) وكندا (25) وهولندا (24) والدنمارك ( 9) والسويد (6) وجابون (1).
 
ويتم انتخابهم جميعا من قبل المجلس الأعلى للعلماء بناء على اقتراح من المجالس المحلية للعلماء، ويجب أن يتصرفوا وفقا للقوانين الأوروبية الحالية وبالتعاون مع الجهات المختصة فى هذه البلدان.
 
وأوضحت الصحيفة أن شهر رمضان، بدأ اليوم الاثنين، فى إسبانيا فى حين أنه سيبدأ غدا الثلاثاء فى سبتة ومليلية.
 
وأرسل الاتحاد الإسبانى للكيانات الدينية الإسلامية FEERI تهانيه للمجتمع المسلم بأسره فى بداية الشهر الكريم، قائلة إن شهر رمضان فرصة جيدة للمغفرة والرحمة والمحبة والمصالحة والأعمال الجيدة.
 
وأشارت إلى أن أكثر من 2 مليون مسلم فى إسبانيا يحتفلون بالشهر الكريم.
 
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

ادعية شهر رمضان .. تعرف على أفضل دعاء فى هذه الأيام المباركة

المغرب

شهر رمضان

اسبانيا

المساجد




لا تفوتك
عامل يقتل موظفا تزوج زوجته بعقد عرفى فى العمرانية

عامل يقتل موظفا تزوج زوجته بعقد عرفى فى العمرانية

سوبر كورة.. حافلة الإسماعيلي تتعرض للهجوم بعد وداع الكأس

سوبر كورة.. حافلة الإسماعيلي تتعرض للهجوم بعد وداع الكأس

فيديو.. دموع وهتاف باسم الرئيس السيسي فى سجون طرة عقب الإفراج عن الغارمين

فيديو.. دموع وهتاف باسم الرئيس السيسي فى سجون طرة عقب الإفراج عن الغارمين

%10 نسبة تنفيذ النهر الأخضر بالعاصمة الإدارية الجديدة.. و18 شهر مدة تنفيذ المرحلة الأولى من الحديقة المركزية إحدى أكبر الحدائق حول العالم.. ونائب وزير الإسكان: الهيئة مسئولة عن تمويل مشروع النهر

%10 نسبة تنفيذ النهر الأخضر بالعاصمة الإدارية الجديدة.. و18 شهر مدة تنفيذ المرحلة الأولى من الحديقة المركزية إحدى أكبر الحدائق حول العالم.. ونائب وزير الإسكان: الهيئة مسئولة عن تمويل مشروع النهر

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة