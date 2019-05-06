video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الإثنين، 06 مايو 2019 10:44 ص
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

المرور يضبط 13 سيارة و دراجة بخارية متروكة فى حملات بالقاهرة

الإثنين، 06 مايو 2019 09:10 ص
المرور يضبط 13 سيارة و دراجة بخارية متروكة فى حملات بالقاهرة رفع سيارة متروكة فى الشارع-أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد
إضافة تعليق
شنت الإدارة العامة لمرور القاهرة حملاتها المرورية موسعة، لرصد كافة المخالفات المرورية ورفع السيارات والدراجات البخارية المهملة والمتروكة بالشوارع، وذلك بالتنسيق مع الأحياء وبالتعاون والتنسيق مع الأجهزة الأمنية وشرطة المرور وشرطة المرافق وممثلى كافة الجهات المعنية، استعدادا لتأمين شوارع المحافظة بالكامل.
 
أسفرت الحملات التى شنتها إدارة مرور القاهرة خلال الـ 24 ساعة الماضية، عن رصد  13 سيارة متروكة و دراجة بخارية، خشية استخدمها فى العمليات الإرهابية، منها 3 سيارات تم تسليمها لمالكها و 6 سيارات تم حجزها بالأقسام والمراكز، و تم رصد 4 دراجات بخارية بدون تراخيص ولوحات؛ وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين .
 
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

مرور الجيزة: حملات على مواقف السرفيس والأجرة لمنع التلاعب بتعريفة الركوب

المرور: تزويد الطرق السريعة بسيارات دفع رباعى وأجهزة سرعة لمنع الحوادث

اخبار الحوادث

اخبار المرور

مرور القاهرة

سيارات متروكة

اخبار مصر

حملات مرورية

اوناش المرور




لا تفوتك
عامل يقتل موظفا تزوج زوجته بعقد عرفى فى العمرانية

عامل يقتل موظفا تزوج زوجته بعقد عرفى فى العمرانية

سوبر كورة.. حافلة الإسماعيلي تتعرض للهجوم بعد وداع الكأس

سوبر كورة.. حافلة الإسماعيلي تتعرض للهجوم بعد وداع الكأس

فيديو.. دموع وهتاف باسم الرئيس السيسي فى سجون طرة عقب الإفراج عن الغارمين

فيديو.. دموع وهتاف باسم الرئيس السيسي فى سجون طرة عقب الإفراج عن الغارمين

%10 نسبة تنفيذ النهر الأخضر بالعاصمة الإدارية الجديدة.. و18 شهر مدة تنفيذ المرحلة الأولى من الحديقة المركزية إحدى أكبر الحدائق حول العالم.. ونائب وزير الإسكان: الهيئة مسئولة عن تمويل مشروع النهر

%10 نسبة تنفيذ النهر الأخضر بالعاصمة الإدارية الجديدة.. و18 شهر مدة تنفيذ المرحلة الأولى من الحديقة المركزية إحدى أكبر الحدائق حول العالم.. ونائب وزير الإسكان: الهيئة مسئولة عن تمويل مشروع النهر

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة