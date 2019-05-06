"القومية للأنفاق" تدرس إلغاء وصلة مترو هليوبوليس - المطار من الخط الثالث

كتب رضا حبيشى

تدرس الهيئة القومية للأنفاق حاليا إجراء تعديلات على مسار الخط الثالث للمترو، وذلك بعد أكثر من 11 سنة من الدراسات وإعداد التصميمات، وتشمل التعديلات المقترحة تحديدا وصلة مطار القاهرة، حيث يجرى دراسة إلغاء وصلة هليوبوليس ـ المطار واستبدالها بمد الخط الثالث من محطة عدلى منصور بجوار موقف العاشر من رمضان بالسلام ليصل إلى المطار كبديل عن الوصلة الملغاة.



وقالت مصادر مسئولة لـ"اليوم السابع" إنه كان مخططا بالتصميم الأساسى للخط الثالث انطلاق وصلة نحو مطار القاهرة ضمن المرحلة الرابعة من الخط الثالث، من محطة هليوبوليس بمصر الجديدة مارة بشارع الحجاز نحو شيراتون وصولا حتى مطار القاهرة، وكان هناك عرض فرنسى مقدم من تحالف فرنسى مكون من مجموعة شركات فرنسية ومصرية تقوده شركة فينسى الفرنسية لتمويل وتنفيذ هذه الوصلة بأسعار عام 2014 وقت التعاقد على تنفيذ الجزء الأول من المرحلة الرابعة الممتد من هارون حتى النزهة بمصر الجديدة.



وأضافت المصادر أنه كان مقررا أن تصل إلى مطار القاهرة بطول 6.65 كم ويشمل 5 محطات نفقية هى الحجاز 1 والحجاز2 والكلية الحربية وشيراتون ومطار القاهرة، مشيرة إلى أنه يجرى دراسة مقترح بإلغاء هذه الوصلة مع إنشاء وصلة تمتد من محطة عدلى منصور بجوار موقف العاشر من رمضان لتصل إلى المطار.



وأوضحت المصادر أن هذا المقترح يستهدف تقليل تكلفة مد الخط الثالث للمترو ليربط مطار القاهرة بجانب تفادى مروره فى مناطق مصر الجديدة، لافتة إلى أن الجانب الفرنسى قدم قرضا ميسرا قيمته 300 مليون يورو يمول من 50 إلى 60% من تكلفة إنشاء وصلة هليوبوليس ـ المطار قبل إلغائها مقابل تنفيذ الشركات الفرنسية لهذه الوصلة، وسيتم توجيه هذا القرض لتمويل تكلفة إنشاء الوصلة البديلة مقابل إسناد للتحالف الفرنسى تنفيذ تلك الوصلة البديلة.



وأكدت المصادر أنه فى حالة عدم الوصول إلى اتفاق مع الجانب بشأن شروط وفائدة القرض الفرنسى المقدم لتمويل الوصلة البديلة بعد إلغاء وصلة هليوبوليس ـ المطار سيتم طرح تنفيذ الوصلة الجديدة من محطة عدلى منصور حتى المطار أمام مختلف الشركات العالمية أو التعاقد تحالف الشركات المصرية الذى ينفذ حاليا الجزء الثانى من المرحلة الرابعة بالخط الثالث الممتد من النزهة حتى محطة عدلى منصور والمتوقع انتهاء تنفيذه بداية 2020.



