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القبض على 3 أشخاص تعدوا على أطباء مستشفى بنها الجامعى

الإثنين، 06 مايو 2019 08:21 م
القبض على 3 أشخاص تعدوا على أطباء مستشفى بنها الجامعى اللواء رضا طبلية مدير امن القليوبية
القليوبية نيفين طه
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تمكنت مديرية أمن القليوبية، من ضبط 3 أشخاص من أهل المتوفيه التى ذبحها زوجها بسبب مصروفات مساء اليوم، بعد تعديهم بالضرب على أطباء استقبال مستشفى بنها الجامعى، مما أدى إلى إصابة طبيب عناية مركزة وإحداث تلفيات بالاستقبال .

تلقى العميد فوزى عبد ربه مأمور مركز شرطة طوخ بلاغا بوجود مشاجرة وقتيلة ومصاب بقرية بلتان دائرة المركز، أخطر اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية، وأنتقل العميد يحى راضى رئيس مباحث القليوبية والعقيد حسنى نصار مفتش مباحث بنها وتبين مصرع ربة منزل على يد زوجها وإصابة شقيقه عندما تدخل للدفاع عن الزوجة.

ودلت تحريات المقدم أحمد سامى رئيس المباحث أن الزوج "ابراهيم. ع"  المتهم مطرود من منزل العائلة، واليوم عاد للمنزل وتشاجر مع زوجته "ثرية. ع"  التى طالبته بتوفير نفقات المنزل وأبنائه وخاصة مع حلول شهر رمضان، فرفض الزوج وحدثت بينهما مشاجرة فاستل الزوج سكينا ووجه لها عدة طعنات ولفظت أنفاسها فى الحال وعندما تدخل شقيقه لمنعه طعنه بعدة طعنات نافذة فاصابه بإصابات بالغة نقل على إثرها مستشفى بنها الجامعى  فى حالة خطيرة.

وقد حاول أهل المجنى عليها استلام الجثة لدفنها قبل انتهاء الإجراءات القانونية، فرفض الأطباء، وتعدى أهل المريضة عليهم، ما لإصابة طبيب عناية مركزة وإحداث تلفيات فى الاستقبال، تم إبلاغ الأجهزة الأمنية والتى ضبطت  3 من المطللوبين.

 

 


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