الفريق مهاب مميش: عبور 42 سفينة قناة السويس بحمولة 2.6 مليون طن

الإسماعيلية – جمال حراجى

أعلن الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس، أن قناة السويس، شهدت اليوم الأثنين، عبور 42 سفينة، بحمولة 2.6 مليون طن سفن حاويات من الإتجاهين.

وكشف تقرير رسمي من هيئة قناة السويس، أن قافلة الشمال شهدت عبور 15 سفينة بحمولة 900 ألف طن، وأن أكبر حمولة كانت من نصيب سفينة الحاويات الليبيريةATHENIAN بحمولة 118 ألف طن، قادمة من المغرب، ومتجهة إلى السعودية.

وعبرت 27 سفينة من اتجاه الجنوب(القناة الجديدة)، بحمولة مليون و700 ألف طن، وأن أكبر حمولة كانت لسفينة الحاويات، التى ترفع علم هونج كونج COSCO ANGLANT، بحمولة 160 ألف طن قادمة من ماليزيا ومتجهة إلى اليونان.