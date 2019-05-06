الصين ترفض المشاركة فى محادثات ثلاثية بشأن الحد من التسلح النووى

رويترز

رفضت الصين اليوم الإثنين اقتراحا بإجراء محادثات مع الولايات المتحدة وروسيا بشأن اتفاق جديد يحد من التسلح النووى قائلة إنها لن تشارك فى أى مفاوضات ثلاثية لنزع السلاح النووى.

وقال الرئيس الأمريكى دونالد ترامب إنه بحث مع الرئيس الروسى فلاديمير بوتين يوم الجمعة إمكانية التوصل إلى اتفاق جديد يشمل الصين فى نهاية الأمر فيما سيصبح اتفاقا رئيسيا بين أكبر ثلاث قوى نووية فى العالم.

وقال قنغ شوانغ المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية إن القوات النووية فى البلاد عند "أدنى المستويات" التى تطلبها احتياجات الأمن القومى وإنها لا تقارن بما لدى الولايات المتحدة أو روسيا.

وقال قنغ فى إفادة صحفية يومية ردا على سؤال عن تصريحات ترامب "الصين تعارض حديث أى دولة، فى غير محله، عن الصين فيما يتعلق بمسألة الحد من التسلح، ونحن لن نشارك فى أى مفاوضات ثلاثية بشأن اتفاق لنزع السلاح النووي".

وأضاف أن الصين كانت تدعو طوال الوقت إلى الحظر الكامل والتدمير الكلى للأسلحة النووية.

وتابع أن الصين تعتقد أن الدول التى تملك الترسانات النووية الأكبر عليها مسؤولية خاصة فيما يتعلق بنزع السلاح النووى ويتعين أن تواصل الحد من الأسلحة النووية بشكل يمكن التحقق منه ولا عدول عنه مما يهيئ الظروف لمشاركة دول أخرى.

ويحل أجل اتفاق نووى بين الولايات المتحدة وروسيا يعرف باسم نيو ستارت لعام 2011 فى فبراير شباط عام 2021 لكن يمكن مده لخمس سنوات بموافقة الطرفين. وهذا هو الاتفاق الأمريكى الروسى الوحيد الذى يحد من الأسلحة النووية الاستراتيجية المنشورة.

ويقول أنصار الحد من التسلح إنه بدون الاتفاق سيكون من الأصعب على كل طرف قياس نوايا الآخر.