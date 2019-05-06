ونقلت صحيفة جكار اكتياليتي اليوم الاثنين عن اللجنة السنغالية المكلفة بالأهلة قولها إن يوم الاثنين السادس من مايو هو المتمم لشهر شعبان.

وأضافت الهيئة - في ختام اجتماعها في وقت متأخر مساء أمس الأحد بمقر اتحاد الإذاعة والتليفزيون في دكار تحت إشراف رئيسها أحمد إيان اتيام - إنها لم تتوصل إلى ما يثبت رؤية هلال رمضان وعليه فإنها تعلن للسنغاليين أن يوم غد الثلاثاء السابع من مايو هو أول أيام الشهر الفضيل في السنغال.

وفي العاصمة المالية باماكو أعلن في الساعات الأولى من فجر أمس الأحد أن يوم الأحد هو أول أيام شهر الصيام ، الأمر الذي جعل غالبية الماليين يمسكون عن الطعام ويبدؤون الصوم ، على أن يقضي غالبيتهم هذا اليوم (أمس الأحد ) فيما بعد وفق ما ينص عليه المذهب المالكي المنتشر في المنطقة.

وفي نواكشوط أكدت لجنة مراقبة الأهلة الموريتانية ، وهي جهاز حكومي ، في بيان قرأه رئيسها القاضي محمد محمود ولد غالي في ختام اجتماعها في وزارة الداخلية في نواكشوط الليلة الماضية أنه ثبت لديها أن الاثنين هو أول أيام الصوم بعد رؤية الهلال بالعين من قبل أربعة عدول في مناطق مختلفة من البلاد.