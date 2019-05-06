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الزراعة: حملات مكثفة على أسواق اللحوم للتأكد من سلامة المعروض فى رمضان

الإثنين، 06 مايو 2019 05:30 ص
الزراعة: حملات مكثفة على أسواق اللحوم للتأكد من سلامة المعروض فى رمضان عز الدين أبو ستيت وزير الزراعة
كتب عز النوبى
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بدأت الهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة، فى أول أيام شهر  رمضان تشديد وتكثيف عمليات الرقابة والمتابعة والتفتيش على أماكن تصنيع وبيع وتداول وعرض اللحوم للتأكيد على سلام المعروض وضبط المخالفين.

كما بدأت الخدمات البيطرية، تشكيل غرف عمليات للمتابعة والتنسيق بين المحافظات المختلفة، فضلاً عن تلقى بلاغات المواطنين حول أى مخالفات فى هذا الشأن من خلال الخط الساخن ، مشيرة إلى أن الأولوية الاولى للحملات التفتيشية هى ضمان تداول منتجات غذائية آمنة لحماية الصحة العامة وسلامة الأفراد.

وأكد تقرير الخدمات البيطرية، أن الأجهزة الرقابية المعنية بالتفتيش عن اللحوم مستمرة بمختلف المحافظات وأماكن بيع وتداول اللحوم ومنتجاتها ومصنعات اللحوم بما يحقق الحفاظ على الصحة العامة والتغيير الإيجابى لسلوكيات الأفراد فى إدراك دور الحكومة فى الحفاظ على الصحة العامة.

وأوضح التقرير، أن  الحملات تشمل  الرقابة على المجازر ومحال بيع اللحوم والدواجن للتأكد من أنها لحوم آمنة وصالحة للاستهلاك والحد من بيع لحوم حيوانات مذبوحة خارج المجازر المعتمدة، خاصة أن ذلك يساهم فى الحد من سلبيات الذبح خارج المجازر العمومية والمجازر الخاصة المعتمدة.

وتابع التقرير، أن تنفيذ الإجراءات المتبعة والحملات المكثفة على أسواق اللحوم للحد من بيع اللحوم غير صالحة للاستهلاك المحلى، أو تداول عبوات لحوم مجهولة المصدر أو بدون بيانات معتمدة، خاصة مع زيادة طلب الاستهلاك فى الأعياد والمناسبات، وحملات مكثفة على الأسواق المفتوحة ومحلات الجزارة لضبط المخالفين، ومتابعة تداول المنتجات الحيوانية بالأسواق لضمان سلامتها للاستهلاك الآدمى، ومتابعة الثلاجات وأماكن عرض وتداول المنتجات الغذائية ذات الأصل الحيوانى.


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