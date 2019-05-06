الحلقة الأولى من.. "الذين يشبهون النبى صلى الله عليه وسلم"

كتب لؤى على

نتاول على مدار شهر رمضان المبارك حلقات بعنوان "الذين يشبهون النبى صلى الله عليه وسلم"، وهو مؤلف للدكتور ناصر بن مسفر الزهرانى المشرف على مشروع السلام عليك أيها النبى، وسنتناول الذين يشبهون النبى فى خلقته وخلقه وجسده وهكذا مدعومة من السيرة النبوية الشريفة.

الذين يشبهون النبى فى خلقته الشريفة

أبو الأنبياء إبراهيم عليه السلام

عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليلة أسري بي: رأيت موسى: وإذا هو رجل ضرب رجل، كأنه من رجال شنوءة، ورأيت عيسى، فإذا هو رجل ربعة أحمر، كأنما خرج من ديماس، وأنا أشبه ولد إبراهيم صلى الله عليه وسلم به، ثم أتيت بإناءين: في أحدهما لبن وفي الاخر خمر، فقال: اشرب أيهما شئت، فأخذت اللبن فشربته، فقيل: أخذت الفطرة أما إنك لو أخذت الخمر غوت أمتك. البخاري: 3394، ومسلم: 168

وعن مجاهد، أنه سمع ابن عباس رضى الله عنهما قال: أما إبراهيم فانظروا إلى صاحبكم يعني نفسه صلى الله عليه وسلم. [البخاري: 3355، ومسلم: 166.

إبراهيم ابن النبى صلى الله عليه وسلم:

عن ابن أبي أوفى رضى الله عنه، أنه قيل له: هل رأيت إبراهيم ابن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال: نعم، مات وهو صغير، أشبه الناس به صلى الله عليه وسلم، ولو قضي أن يكون بعده نبي لعاش ابنه إبراهيم صلى الله عليه وسلم. [الطبراني في الأوسط (6638)، وأصله عند البخاري (6194

قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: ثم وجدت أن إبراهيم ولده عليه السلام كان يشبهه. [فتح الباري: 7/ 97

وقال العيني ررحمه: وقيل: أكثر من عشرة، منهم: إبراهيم ولد النبي صلى الله عليه وسلم، وعبد الله وعون ولدا جعفر، وإبراهيم بن الحسن ابن الحسين بن علي بن أبي طالب، ويحيى بن القاسم بن محمد بن جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن علي، والقاسم بن عبد الله ابن محمد بن عقيل بن أبي طالب. [عمدة القاري: 17/264

الحسن بن علي بن أبي طالب رضى الله عنهما

عن عقبة بن الحارث رضى الله عنه قال: صلى أبو بكر رضى الله عنه العصر، ثم خرج يمشي، فرأى الحسن يلعب مع الصبيان، فحمله على عاتقه، وقال بأبي، شبيه بالنبي لا شبيه بعلي. وعلي يضحك. [البخاري: 3542

وعن إسماعيل بن أبي خالد قال: سمعت أبا جحيفة رضى الله عنه قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وكان الحسن بن علي عليهما السلام يشبهه. [البخاري: 3544، ومسلم: 2343

وعن أنس بن مالك رضى الله عنه قال: لم يكن أحد أشبه بالنبي صلى الله عليه وسلم من الحسن بن علي. [البخاري: 3752

وعن علي بن أبي طالب رضى الله عنه قال: الحسن أشبه برسول الله صلى الله عليه وسلم ما بين الصدر إلى الرأس. [الترمذي: 3779

وفي رواية: من سره أن ينظر إلى أشبه الناس برسول الله صلى الله عليه وسلم ما بين عنقه إلى وجهه فلينظر إلى الحسن. [الطبراني 3/(2768.