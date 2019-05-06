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الأوقاف: خاطرة اليوم الأول لصلاة التراويح "أوله رحمة فلنجعله رحمة للعالمين"

الإثنين، 06 مايو 2019 02:11 ص
الأوقاف: خاطرة اليوم الأول لصلاة التراويح "أوله رحمة فلنجعله رحمة للعالمين" الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف
كتب إسماعيل رفعت
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حددت وزارة الأوقاف، خاطرة اليوم الأول من شهر رمضان التى تتخلل صلاة التراويح، وهى بعنوان "أوله رحمة.. فلنجعله رحمة للعالمين".

قال الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف،  يقولون : أوله رحمة ، وهذا صحيح ، لكن علينا أن نعلم وندرك أن من لا  يرحم لا يُرحم، وأن الراحمين هم من يرحمهم الله عز وجل ، كما أن علينا أن نتراحم حتى لا يكون بيننا ولا فينا فقير ولا محتاج إلا عملنا متضامنين متكافلين على قضاء حاجته وسد عوزه وتفريج كربه، فمن فرج عن إنسان كربة  من كرب الدنيا فرج الله تعالى عنه كربة من كرب يوم القيامة.    

 


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