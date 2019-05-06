اعتقال مطلوبين اثنين بتهمة "الارهاب" فى العراق

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أفاد مصدر أمنى عراقى باعتقال مطلوبين اثنين بتهمة "الإرهاب" فى محافظة صلاح الدين وسط البلاد.

وقال المصدر - فى تصريح لقناة (السومرية نيوز) الإخبارية مساء اليوم الإثنين - إنه "على ضوء معلومات استخبارية دقيقة من مديرية الأمن الوطنى فى محافظة ديالى، تم اعتقال اثنين من المطلوبين بتهمة الإرهاب فى محافظة صلاح الدين".

وأضاف المصدر - الذى فضل عدم الكشف عن اسمه - أن المعتقلين كانا يسكنان سابقا فى محافظة ديالى. وتعلن القوات الأمنية العراقية بين الحين والآخر عن اعتقال مطلوبين بتهمة "الإرهاب" في مناطق متفرقة من البلاد.