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اعتقال مطلوبين اثنين بتهمة "الارهاب" فى العراق

الإثنين، 06 مايو 2019 08:58 م
اعتقال مطلوبين اثنين بتهمة "الارهاب" فى العراق قوات الأمن العراقية
أ ش أ
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أفاد مصدر أمنى عراقى باعتقال مطلوبين اثنين بتهمة "الإرهاب" فى محافظة صلاح الدين وسط البلاد.
وقال المصدر - فى تصريح لقناة (السومرية نيوز) الإخبارية مساء اليوم الإثنين - إنه "على ضوء معلومات استخبارية دقيقة من مديرية الأمن الوطنى فى محافظة ديالى، تم اعتقال اثنين من المطلوبين بتهمة الإرهاب فى محافظة صلاح الدين".
وأضاف المصدر - الذى فضل عدم الكشف عن اسمه - أن المعتقلين كانا يسكنان سابقا فى محافظة ديالى. وتعلن القوات الأمنية العراقية بين الحين والآخر عن اعتقال مطلوبين بتهمة "الإرهاب" في مناطق متفرقة من البلاد.


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