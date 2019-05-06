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الإثنين، 06 مايو 2019 06:07 ص
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اعتقال إرهابى بنينوى شمالى العراق

الإثنين، 06 مايو 2019 06:00 ص
اعتقال إرهابى بنينوى شمالى العراق الجيش العراقى
أ ش أ
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 أعلن جهاز مكافحة الإرهاب العراقي، اليوم الأحد، عن اعتقال إرهابي كان يخطط لتنفيذ عملية إرهابية في الموصل مركز محافظة نينوى (شمالي العراق).

وذكر إعلام الجهاز - في بيان أوردته قناة "السومرية نيوز" الإخبارية - أن "قيادة العمليات الخاصة الثانية فوج الموصل نفذت عملية نوعية لاعتقال (هدف مهم) كان يخطط لتنفيذ عملية إرهابية تستهدف أمن واستقرار مدينة الموصل"، مشيرة إلى أن "العملية تم تنفيذها بنجاح".

وأعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية العراقية، في وقت سابق اليوم، القبض على عنصر من تنظيم "داعش" لإرهابي وضبط عبوات ناسفة في مناطق متفرقة من محافظة الأنبار غربي البلاد.


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